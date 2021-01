Eventos da Liga Mundial de Orientação em Portugal cancelados

Os quatro eventos pontuáveis para a Liga mundial de orientação pedestre previstos para Portugal entre janeiro e fevereiro foram adiados para 2022, devido à covid-19.





A decisão foi assumida e divulgada pela Federação Portuguesa de Orientação em conjugação com as organizações dos quatro eventos, Clube de Orientação de Viseu-Natura, Grupo Desportivo dos 4 Caminhos e o Clube de Orientação do Centro e os municípios de Sernancelhe, Penedono, Castelo de Vide, Marvão, Loulé e Penamacor.O Beira Alta O' Meeting, em Sernancelhe e Penedono, entre 23 e 24 de janeiro, o Norte Alentejano O' Meeting, em Castelo de Vide e Marvão, entre 05 e 07 de fevereiro, o Portugal O' Meeting, em Loulé, de 14 a 16 de fevereiro e o Penamacor O' Meeting, em 20 e 21 de fevereiro, não se vão realizar, passando assim para 2022.O adiamento dos eventos e dos estágios faz com que cerca de 4.000 orientistas de todo o mundo não se desloquem a Portugal durante os meses de janeiro, fevereiro e março, provocando um impacto negativo na economia local, em municípios do interior de Portugal que tem apostado no turismo desportivo.