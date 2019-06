Finlandês vence primeira prova do Campeonato do Mundo de Precisão

O finlandês Pinja Makinen venceu esta quinta-feira a primeira prova do Campeonato do Mundo de Orientação de Precisão, ao terminar a etapa realizada em Idanha-a-Nova com 56 pontos e 126 segundos. João Valente, com 53 pontos e 105 segundos, foi o melhor português, no 17.º posto,





1.º Pinja Makinen, 56 pontos, 126 segundos2.º Geir Myren Oien, 55 pontos, 141 segundos3.º Kreso Karestes, 55 pontos, 144 segundos4.º Bjarne Friedrichs, 55 pontos, 160,5 segundos5.º William Rex, 55 pontos, 162 segundos(...)17.º João Valente, 53 Pontos e 105 segundos21.º Inês Domingues, 52 pontos e 174 segundos53.º Edgar Domingues, 47 pontos e 198,5 segundos1.º Ola Jansson, 53 pontos, 158 segundos2.º Pavel Shmatov, 51 pontos, 122 segundos3.º Michael Johansson, 51 pontos, 209 segundos4.º Pavel Dudik, 50 pontos, 138 segundos5.º Soren Saxtroph, 50 pontos, 361 segundos(...)24.º Ricardo Pinto , 37 Pontos e 324 segundos36.º Julio Leal, 26 Pontos e 244 segundos38.º José Leal. 23 pontos e 401 segundos