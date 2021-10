Itália, Rússia, Áustria e Dinamarca conquistam ouro na primeira competição do MTBO 2021

O Campeonato da Europa de juvenis e juniores de Orientação em BTT teve início na manhã desta quinta-feira, no Campo Militar de Santa Margarida (Constância), com a Itália, a Rússia, a Áustria e a Dinamarca a conquistarem o ouro na primeira competição do MTBO 2021.





O evento realizou-se num terreno variado constituído por floresta suburbana, parque e zona urbana com uma densa rede de trilhos e o mapa de Orientação utilizou a escala 1/10.000. As distâncias variavam entre os 5.4 km das juvenis femininos e os 7.7 km para os juniores masculinos.As vitórias individuais foram conquistadas pela italiana Iris Pecorari, em juvenis femininos, Alena Aksenova, da Rússia, em juniores femininos, pelo austríaco Hannes Hnilica, em juvenis masculinos, e por Mikkel Noergaard, da Dinamarca, em juniores masculinos.Destaque para a formação da Rússia que conquistou três medalhas (uma de ouro, uma de prata e outra de bronze)Entre os portugueses a melhor classificação ficou a cargo de Marisa Costa, em juniores femininos, na 11.ª posição, a 55 segundos da vencedora.W171ª Iris Pecorari - ITA – 15:212ª Margaux Leclerc – FRA – 16:203ª Anna Vakthitova – RUS – 16:23W201ª Alena Aksenova – Rússia – 15:522ª Lucie Nedomlelova – CZE – 16:123ª Kaarina Nurminen – FIN – 16:13M171º Hannes Hnilica – AUT – 13:492º Yaroslav Shvedov – RUS – 14:082º Nicolas Gonzales – ESP – 14:08M201º Mikkel Noergaard – DEN – 16:422ª Felix Silver - SWE – CZE – 17:083ª Noah Rieder – SUI – 17:16