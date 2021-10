Marisa Costa e Davide Machado vencem ouro e bronze no Europeu de Orientação em BTT

Decorreu no Arripiado (Chamusca) o 3º dia de competição do MTBO 2021 com a realização da prova de distância longa. Davide Machado brilhou ao conquistar o bronze na elite masculina na prova da Taça do Mundo/campeonato da Europa. Depois da medalha de bronze no Mundial em 2016 e ouro da Taça do Mundo em 2018, Davide Machado volta subir ao pódio na prova rainha dos Campeonatos.





O bracarense cumpriu o duro percurso de 37 km, com desnível de 775 metros, no tempo de 1:36:24, ficando a um segundo da prata do russo Anton Foliforov e a 1:41 do ouro conquistada pelo Sueco Marcus Jansson.Marisa Costa é a dupla campeã europeia de juniores em Orientação em BTT ao repetir na distância longa a vitória que tinha conseguido na véspera na distância média.A atleta de Tomar que representa o BTT Loulé/Elvis cumpriu o percurso de 18 Km, com desnível de 390 metros, no tempo de 54:12, deixando a russa Alena Aksenova, segunda classificada, a 12 segundos e, a também russa, Ekaterina Landgrafa a 1:10.Nos escalões de elite as vitórias foram para a Suécia em masculinos e Dinamarca em femininos com as melhores classificações dos portugueses, além de Davide Machado, a serem de Ana Filipa Silva, em 23º Lugar, e João Ferreira na 33ª posição.1ª Marisa Costa – POR – 54:122ª Alena Aksenova - RUS - 54:243ª Ekaterina Landgrafa – RUS – 55:221º Mikkel Noergaard – NOR - 73:062º Bartosz Niebielski – POL – 73:323º Felix Silver - SWE – 76:04...16º Joaquim Francisco - POR - 87:0322º Pedro Peralta - POR - 89:3329º Diogo Horta - POR - 131:541ª Gertrud Madsen - DEN - 50:172ª Daria Toporova - RUS - 51:533ª Iris Pecorari - ITA – 56:27...21ª Laura Simão - POR - 82:4825ª Lara Batista - POR - 87:3327ª Iris Fonseca - POR - 90:2728ª Bia Correia - POR - 118:511º Adam Cernik - CZE- 57:062º Tatu Aaltonen - FIN - 57:393º Augustine Lecler - FRA - 58:39...24º Fábio Gonçalves - POR - 70:2432º Artur Mendonça - POR - 75:1137º Ricardo Francisco - POR - 80:4640 Rodrigo Arsénio - POR - 84:1942 Miguel Sousa - POR - 88:4143 André Abreu - POR - 94:171º Marcos Janssen - SWE – 95:432º Anton Foliforov – RUS – 96:253º Davide Machado – POR – 96:24...33º João Ferreira - POR - 109:5043º Guilherme Marques - POR - 118:0746º Luís Barreiro - POR - 124:3147º João Pastagem - POR - 126:241ª Camila Soegaard - DEN – 91:022ª Verónica Kubinova - CZE - 93:033ª Nikoline Splittorff - DEN - 94:15...26ª Ana Filipa Silva - POR - 116:47