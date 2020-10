Oeiras City Race abre o Circuito Portugal City Race 2020

O Clube Português de Orientação e Corrida (CPOC), em parceria com a Câmara Municipal de Oeiras e a Federação Portuguesa de Orientação, organizam a 11 de outubro de 2020, a Oeiras City Race.





Este evento urbano de Orientação Pedestre será composto por duas etapas. De manhã decorrerá uma prova de sprint, pontuável para a Taça de Portugal de Sprint, que se disputará no Parque dos Poetas e arredores, e de tarde irá realizar-se a primeira edição do Oeiras City Race, integrada no circuito Portugal City Race, com percursos longos pela zona urbana de Oeiras.A informação detalhada está disponível na página oficial do evento e poderá proceder à sua inscrição acedendo ao seguinte endereçoDevido à Pandemia COVID-19, o Circuito Portugal City Race que deveria ter tido início em março com 12 etapas, foi cancelado e só irá começar em Oeiras no dia 11 de outubro.O Circuito Portugal City Race, contará ainda em 2020, com duas etapas, em Vila da Aves (29 novembro) e Barcelos (8 de dezembro)