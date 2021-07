Paulo Palhinha e Tânia Costa vencem Matosinhos City Race

Tânia Covas Costa (Clube de Orientação do Minho) e Paulo Palhinha (Casa do Povo de Abrunheira) venceram no domingo a Matosinhos City Race, quarta etapa do circuito Portugal City Race 2021, após Viana do Castelo, Marco de Canaveses e Porto.





Atletas de seis nacionalidades participaram na terceira edição da prova de orientação urbana, que inaugurou um novo mapa, na zona Este da cidade de Matosinhos, com passagens em parques, escolas, bairros sociais e urbanizações.A prova foi organizada pela Associação Matosinhense, Grupo Desportivo dos 4 Caminhos e da Câmara Municipal de Matosinhos, com o apoio da Federação Portuguesa de Orientação.A próxima etapa do circuito Portugal City Race 2021 vai está marcada para Loulé, a 5 de setembro.