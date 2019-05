Porto City Race: 17 países já estão inscritos no evento.

Na sua oitava edição, regressa ao formato de três dias, inaugurando nos dias 17, 18 e 19 de maio o calendário do circuito europeu de provas de orientação urbana (City Race Euro Tour).O circuito Europeu foi alargado este ano a nove eventos, a competição vai prolongar-se até dezembro e, depois da Invicta, passará por Ostend (Bélgica), Graz (Áustria), Darmstadt (Alemanha), Zagreb (Croácia), Liverpool (Inglaterra), Roma (Itália), Barcelona (Espanha) e Cáceres (Espanha).O evento constitui em simultâneo a quinta etapa do Circuito Portugal City Race juntamente com mais doze cidades (Barcelos, Gondomar, Matosinhos, Vila do Conde, Penafiel, Santo Tirso, Viseu, Leiria, Alcobaça, Cascais Vila Real e Figueira da Foz).A etapa portuguesa, organizada pelo Grupo Desportivo dos Quatro Caminhos em parceria com a Câmara do Porto, através da PortoLazer, terá como grande novidade a incursão à zona oriental da cidade.A etapa inaugural, disputada à noite, terá como concentração a Praça dos Leões e levará os participantes a um novo mapa que terá como limites a Rua Júlio Dinis a avenida da Boavista e a Av. Dos Aliados e levará os participantes aos locais mais improváveis desta movimentada zona da cidade.Na segunda e terceira etapas da competição fazem a estreia da Porto City Race na zona Oriental com uma prova de Sprint no Sábado no Parque Oriental e a etapa Rainha a ter como concentração a bela Quinta de Bonjoia e percorrendo todos os bairros sociais da Freguesia de Campanhã.O evento é aberto a pessoas de qualquer idade, que podem fazer o percurso individualmente ou em grupo. Mesmo quem nunca viu um mapa de orientação ou uma bússola tem a possibilidade de participar, pois a organização terá monitores a acompanhar e a formar os principiantes.As inscrições estão abertas online ou via e-mail (inscrever@gd4caminhos.com) decorrem até ao dia 14 de maio (para os escalões de competição), sendo as taxas iguais entre atletas federados e não federados.PROGRAMASexta-feira, 17 de maioPorto City Race by Night (Praça de Gomes Teixeira)15:00 - Abertura do secretariado na Reitoria da Universidade do Porto20:30 - Partida dos primeiros participantes dos escalões de competição e escalões abertosSábado, 18 de maioProva Sprint (Parque Oriental da Cidade do Porto)08:30 - Abertura do secretariado no Pavilhão do Lagarteiro10:00 - Inicio da prova12:30 - Cerimónia de entrega de prémiosDomingo, 19 de maioCity Race Euro Tour (Quinta de Bonjóia)08:30 - Abertura do secretariado10:00 - Inicio da prova13:00 - Cerimónia de entrega de prémios