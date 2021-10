Portugal conquista duas medalhas de ouro no Mundial de Orientação em BTT

Portugal conquistou na quinta-feira duas medalhas de ouro no Campeonato do Mundo de orientação em BTT, no primeiro dia de uma competição em que a Dinamarca conquistou oito medalhas, sete em veteranos e uma em juniores masculinos.

Na prova, que decorreu no Campo Militar de Santa Margarida, em Constância (Santarém), num terreno variado constituído por floresta suburbana, parque e zona urbana com uma densa rede de trilhos, Daniel Marques e Susana Pontes, ambos do Clube de Orientação do Centro (COC), de Leiria, venceram os respetivos escalões etários e conquistaram a primeira medalha de ouro do seu percurso desportivo.

Em declarações à Lusa, Susana Pontes, 50 anos, professora de educação física, não escondeu a satisfação pela subida ao mais alto lugar do pódio, tendo a atleta, que representou a seleção nacional de seniores durante vários anos, feito notar que esta "é a primeira medalha de ouro", tendo já obtido o segundo e terceiro lugar em provas internacionais ao longo da carreira.

"Têm sido alguns anos a treinar, já faço isto desde 2004, tentei sempre dar o meu melhor, obviamente. Hoje, cometi ali um erro e tive que dar tudo até ao fim para ver se as coisas se encaminhavam e realmente tive uma estrelinha de sorte também", afirmou.

Questionada sobre o segredo para o sucesso nesta modalidade desportiva, Susana Pontes destacou a importância de "gerir o fator mental juntamente com o físico", fatores que transporta para as suas aulas e modo de vida.

"Se vamos no nosso limite não conseguimos pensar, temos de gerir isso. E muitas vezes na vida o stress leva-nos também a saber ter que abrandar para pensar, e acho que isto é muito parecido com a vida e a gestão daquilo que temos de fazer", afirmou.

A orientação em Bicicleta de Todo-o-Terreno (BTT) é uma disciplina semelhante à orientação pedestre, mas em que a deslocação é feita em BTT, sendo objetivo conseguir escolher a melhor opção entre os pontos definidos no mapa do traçado definido, numa lógica de corrida individual em contrarrelógio, em terreno desconhecido e geralmente de floresta ou montanha.

Daniel Marques, 37 anos, engenheiro civil de profissão, é um dos mais experientes atletas nacionais, tendo conquistado uma vitória "saborosa" e a primeira medalha de ouro da sua carreira.

"Foi saborosa, como é óbvio, a jogar em casa, numa prova extremamente exigente, com adversários à altura. Consegui hoje ser o mais forte, amanhã logo se vê. Foi uma corrida muito interessante e estou com boas expectativas para os próximos dias também", afirmou.

"Sim, é a primeira [medalha de ouro], é o meu primeiro ano também em masters, portanto, foi uma boa estreia", notou.

Questionado sobre o percurso desenhado em Santa Margarida, Daniel Marques disse que o mesmo "era desafiante, num terreno muito exigente ao nível de navegação e de circulação, ou seja, muita pedra no caminho, muitos caminhos em mau estado", destacou a importância de "saber gerir" as condições da melhor forma, perante atletas de todo o mundo, alguns deles profissionais.

Para o atleta de Leiria, esta é uma modalidade "muito desafiante", e fez notar que "não é só andar bem de bicicleta e não é só o nível físico que interessa, mas também a componente mental", destacando a importância das "escolhas no meio do mapa", e de "escolher os melhores caminhos para chegar o mais depressa possível" aos pontos de controlo.

"É um jogo, um jogo de labirinto e não é o que anda mais que ganha, mas também o que se orienta melhor", afirmou.

Com um total de 369 atletas de 26 países em competição até domingo, nos concelhos de Abrantes, Constância, Chamusca e Sardoal, o Médio Tejo BTT Orientação (MTBO2021) é composto, além do Campeonato do Mundo de veteranos, pelo Campeonato da Europa de juvenis e juniores, que já tiveram esta manhã a realização da prova de sprint, pelo Campeonato da Europa de seniores e CX80 Taça do Mundo de seniores.

Durante a manhã o destaque foi para Itália, Rússia, Áustria e Dinamarca, países que conquistaram o ouro na primeira competição do MTBO 2021 nos escalões juvenis e juniores.

Em evidência esteve a formação da Rússia, que conquistou três medalhas (ouro, prata e bronze), sendo que entre os portugueses a melhor classificação ficou a cargo de Marisa Costa em juniores femininos, na 11.ª posição, a 55 segundos da vencedora.

Davide Machado e a júnior Marisa Costa são os representantes portugueses em que a delegação nacional deposita agora esperanças na conquista de novas medalhas, nomeadamente na Taça do Mundo e no campeonato da Europa de elites de orientação.

Depois de Constância, o evento vai ainda acolher os campeonatos de distância média, na sexta-feira, em Alcaravela (Sardoal), a prova de distância longa, no sábado, no Arripiado (Chamusca), e a prova de estafetas mistas e estafetas em Abrantes, no domingo.