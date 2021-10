Portugal conquistou quatro medalhas nos Europeus de Orientação em BTT e 12 no World Masters

Marisa Costa, com duas medalhas de ouro na distância média e distância longa, e Artur Mendonça medalhado de prata na distância média, foram os estrelas portuguesas nas camadas jovens no MTBO 2021, em BTT, realizado em Abrantes, mais um grande evento organizado sobre a égide da Federação Portuguesa de Orientação. Davide Machado, ao conquistar o bronze na distância Longa em Elites, tornou-se, por sua vez, num dos melhores especialistas ao nível mundial.





No último dia realizaram-se os seguintes eventos:- Estafetas (juvenis e juniores)- Estafetas Mista (seniores)- Sprint (veteranos)A República Checa foi a vencedora na prova principal de Estafetas Mistas de Elites impondo-se as formações da Rússia e da Lituânia com 1:31 e 3:30 respetivamente.A equipa portuguesa constituída por Davide Machado, Marisa Costa e João Ferreira conseguiu a 10.ª posição a 8:12 da equipa vencedora.Nas estafetas nos escalões jovens as vitórias foram para a França em Juvenis Masculinos, Suíça em Juniores Masculinos, Rússia em Juvenis Femininos e Finlândia em Juniores Femininos.As formações portuguesas conseguiram 7.º em Juvenis Masculinos, 7.º em Juvenis Femininos e o 10.º em Juniores MasculinosA seleção da Rússia foi a grande dominadora dos Europeus com a conquista de 16 medalhas, seguida Dinamarca com 9 e da Republica Checa com 8 (Juvenis, Juniores e seniores)M171ª França – 69:122ª Finlândia - 69:443ª Rússia – 70:047º Portugal - 93:50M201º Suíça - 99:001º Rússia – 99:002º Finlândia – 99:1510º Portugal - 140:29W171ª Rússia - 99:002ª CZE - 99:533ª França – 56:277ª POR - 69:14W201º Finlândia - 57:062º Rússia - 57:393º Polónia - 58:391º Republica Checa – 95:292º Rússia – 97:003º Lituânia – 98:5910º Portugal - 103:41No World Masters Championship (Veteranos), Portugal conquistou 12 medalhas no total dos quatro dias de competição.Susana Pontes, conquistou 4 medalhas de Ouro ( Partida em Massa, Distância Média, Distância Longa, Sprint)Daniel Marques, conquistou 4 medalhas de Ouro ( Partida em Massa, Distância Média, Distância Longa, Sprint)Carlos Ferreira, conquistou, 2 medalhas (Ouro em Sprint e bronze na distância Média)Carlos Patrício, conquistou 1 medalha de Prata na distância Média.Arnaldo Mendes, conquistou 1 medalha de bronze no SprintNo Balanço dos Campeonatos Portugal conseguiu 16 medalhas:1- Elite2- Juniores Femininos1- Juvenis Masculinos12 - VeteranosM351º Daniel Marques (COC) POR – 16:002º Johan Maclassen – DEN – 17:003º Robert Urbanik – CZE – 21:10M401º Jiri Strasky - CZE – 16:362º Pritti Propu - Joka – 16:373º Arnaldo Mendes - POR – 18:19W35/W401ª Katja Walther – AUT – 17:202ª Petja Balazic – SLO – 18:553ª Nastja Raj - SLO – 19:51M451º Magnus Blaudd – SWE - 16:311º Beat Schaffner – SUI – 17:142º Martin Stenha – CZE – 17:16W451ª Rachel Drew – NZL – 17:002ª Iva Michalkova - CZE- 18:002ª Roma Puisiene – LUT – 18:00M501º Bjarne Hoffman– DEN – 17:222º Killian Lomas – GBR – 17:323º Alexander Toloch – CZE – 18:06M551º Manfred Stockmayer – AUT - 18:122º Patric Ostergard – FIN – 19:153º Mathias Arpagaus SUI – 19:17W50/ W551ª Susana Pontes - POR - 18:182ª Uta Speher – GER – 19:14M601º Juhani Jetsonen – FIN – 15:502º Jean Chales Lalevee – FRA – 16:023º Kenneth Svensson – SWE – 16:38W60/W651ª Challie Cocks – GBR – 16:202ª Tove Andersen – DEN – 16:233ª Monika Bonafini – SUI – 16:26M651º Carlos Ferreira - POR - 19:052º Harald Maennel – GER – 19:152º Lars Poten – SWE – 19:16M701º Heikki Saarinen – FIN - 17:081º Christian Strandgaard - DEN – 18:522º Marco Bonafini SUI – 19:34W701ª Annelise Maclaussen - DEN - 17:232ª Kirsten Brunstedt – DEN – 17:313ª Birgit Hausner – DEN – 19:25M751º Risto Orpana – FIN – 18:002º Wolf Eberle - AUT - 19:003º Jan Hausner - DEN - 21:00M801º Jack Skrydstrup - DEN - 17:39