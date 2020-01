Prova de trail running junta quase 2000 atletas em Miranda do Corvo

Quase 2000 atletas de 19 nacionalidades participam na 10.ª edição da prova Trilhos dos Abutres (trail running), que decorre no fim de semana no concelho de Miranda do Corvo, distrito de Coimbra, foi esta quarta-feira anunciado.

Segundo a Associação Abutrica, organizadora daquele que é considerado um dos maiores eventos nacionais da modalidade, disputado em plena Serra da Lousã, no sábado realizam-se duas provas, uma de 55 quilómetros (Ultra Trail) e outra de 30 quilómetros, e no domingo disputa-se o Mini Trilhos dos Abutres (21 quilómetros) e Trilhos Júnior.

Em conferência de imprensa, no auditório municipal de Miranda do Corvo, o presidente da associação, Tiago Araújo, frisou que a prova de 55 quilómetros vai apurar os campeões nacionais masculino, feminino e por equipas de Ultra Trail.

O dirigente disse à agência Lusa que o campeonato nacional vai ser disputado por 34 equipas masculinas e quatro femininas.

"No total das três provas temos 1.890 atletas, o que é um recorde de participação, e vão estar presentes no trilho dos 55 quilómetros todos os ex-vencedores das provas anteriores", sublinhou.

Nesta edição, "o número de atletas estrangeiros diminuiu, mas aumentou o número de nacionalidades", frisou ainda Tiago Araújo, salientando que o incremento se deveu ao aumento do número de vagas na prova de 21 quilómetros.

"O traçado do Ultra Trilhos dos Abutres foi concebido de forma a estar "presente o melhor percurso de todas as edições, com a fusão do percurso do Campeonato do Mundo de Trail Running (2019) e do clássico Ultra Trilhos dos Abutres", acrescentou.

A 10.ª edição da competição conta, também, com a Expotrail, que vai decorrer no interior do mercado municipal.