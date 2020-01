Svetlana Mironova e Guilhem Elias triunfam no Norte Alentejano O' Meeting

A russa Svetlana Mironova e o francês Guilhem Elias foram os grandes vencedores da XIV edição do Norte Alentejano O' Meeting, realizado nos municípios de Portalegre e Castelo de Vide, numa organização do Grupo Desportivos dos 4 Caminhos. O evento contou com a participação de 880 orientistas de 19 países.





O jovem francês, que foi medalhado no ultimo campeonato do Mundo de juniores, conseguiu a 4ª posição na 1.ª etapa em Vale de Lobo e Herdade da Chainça e venceu a 2ª e 3ª etapas em Alegrete e Castelo de Vide de forma categórica, sendo a grande surpresa do evento.Svetlana Mironova venceu a 1ª e 3ª etapas e foi segunda na prova de Sprint atrás da jovem esperança espanhola Maria Prieto.Elite Femininos1 Svetlana Mironova, Ultra Maximus - 32:272 María Prieto, MALARRUTA - 33:343 Ylva Kindlundh, AOOK - 36:014 Mariana Moreira, CPOC - 37:445 Ana Isabel Toledo, El Imperdible - 38:52Elite Masculinos1 Guilhem Elias, ACA - 35:572 Luis Nogueira, COMA - 36:583 Jere Pajunen, KR - 38:524 Lauri Nenonen, KR - 38:555 Markus Räsänen, KR - 39:07