Tânia Covas e Rafael Miguel vencem Porto City Race

A Cidade do Porto recebeu participantes de oito países na IX edição do mais famoso evento nacional de Orientação urbana "Porto City Race", numa organização do Grupo Desportivo dos 4 Caminhos e da Câmara Municipal do Porto, através da Ágora - Cultura e Desporto, com o apoio da Federação Portuguesa de Orientação.





Sempre com um programa aliciante onde se consegue descobrir novas zonas da cidade e com preocupações de inclusão social ao contar também em simultâneo com um evento de Orientação adaptada.A Porto City Race inaugurou 3 mapas novos, em Ramalde Aldoar, Bonfim e Campanhã, além de um novo trabalho de campo do mapa do Parque da Cidade.Constituído por três etapas com inicio num evento noturno "Porto City Race by Night", com base no Campus tecnológico de Ramalde no primeiro dia, passando para o pulmão da cidade "Parque da Cidade" com a realização do Sprint Pavilhão da Água, na segunda etapa da Porto e terminando no Parque das Águas na sede das Águas e Energia do Porto a prova rainha denominada "Planeta Água".O Clube de Orientação do Minho (Braga) e o Oriestarreja estiveram em plano de destaque ao conseguirem duplas vitórias (1ª e 3ª etapas) no escalão principal de seniores, através de Tânia Covas Costa e Rafael Miguel.1ª Tânia Covas, .COM - 51:162ª Raquel Ferreira, GD4C - 55:28 3ª Susana Almeida , COViesu - 57:17 4ª Anabela André, Orimarão - 57:58 5ª Alicia Perez, AROMON - 59:161 Rafael Miguel, Oriestarreja - 45:192 Paulo Palhinha, CP Abrunheira - 46:40 3 Joel Simplicio, GD4C - 48:18 4 Paulo Pereira, Ind - 49:26 5 Ricardo Lopes, COViseu - 49:29Resultados totais: https://gd4caminhos.com/portocityrace/resultados/ [Fotos: Fernando Costa, Filipe Silva e Vitor Dias]