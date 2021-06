Tomás Lima e Tânia Covas Costa vencem Viana City Race

Viana do Castelo recebeu a etapa inaugural do circuito Portugal City Race e da Taça de Portugal de Orientação

adaptada da Federação Portuguesa de Orientação.





Tomás Lima, do Clube de Orientação do Centro venceu o escalão de Seniore Masculinos, cumprindo os 10.000 do percurso e, 43:57. Leandro Lima dos Amigos da Montanha gastou mais 5:41 que o vencedor e alcançou a segunda posição, enquanto o terceiro lugar coube a Pedro Silva do NAST com o tempo de 50:46.No setor feminino, Tânia Covas Costa do Clube de Orientação do Minho, vence com o tempo de 56:06 para os 8.900 m do percurso. Raquel Ferreira do Grupo Desportivo dos 4 Caminhos e Susana Almeida do COV - Viseu ocuparam as posições imediatas, com mais 4:30 e 9:05, respetivamente, que a vencedora.Nos restantes escalões, vitórias de Alexandra Campos (.COM) e João Maia em Juvenis, Francisca Araújo (ADC) e Rodrigo Lima (A.Montanha) em juniores, Joaquim Sousa (Saca Trilhos) e Concepcion Gonzalez (C.O.COM) em Vet I, Jadir Pereira (ADM) e Helena Correia (M&M) em Vet II, Gil Rua em Vet M III.Na Orientação adaptada, Domingos Oliveira e Raquel Cerqueira do Clube Gaia, foram os vencedores.A organização esteve a cargo do Grupo Desportivo dos 4 Caminhos e Câmara Municipal de Viana do Castelo com o apoio da Federação Portuguesa de Orientação.