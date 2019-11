Tudo a postos para a Figueira City Race

No dia 10 de novembro a Associação Desportiva do Mondego organiza na Figueira da Foz a quarta edição da Figueira City Race que constitui a ultima etapa do circuito Portugal City Race, edição de 2019. Com o apoio do município da Figueira da Foz e Federação Portuguesa de Orientação, o evento vai percorrer não só as ruas da Figueira da Foz como as zonas verdes mais emblemáticas, com partida em massa marcada às 10h30 junto ao Centro de Artes e Espectáculos.Trata-se de uma prova onde se aliam as características da orientação, com existência de mapa e pontos de controlo, mas onde o percurso é bastante mais longo, por forma a proporcionar maior prazer de correr na cidade, redescobrindo-a.Aqui todos poderão competir, tenham ou não experiência na prática da orientação. Caso não se sintam à vontade para competir, a organização disponibiliza percursos com diferentes distâncias e dificuldades de acordo da preparação de cada um. Qualquer um se pode inscrever em escalões de competições e assim lutar pelo pódio.Da parte da tarde terá lugar, com início marcado para as 14h00, no Parque de Campismo Municipal da cidade, o Campeonato Nacional de PreO (Orientação de precisão).Integrada no quadro de disciplinas da IOF (Federação Internacional de Orientação) em 1980, a Orientação de Precisão baseia os seus objectivos enquanto modalidade desportiva na capacidade de leitura e interpretação de um mapa.Originalmente desenvolvida a partir da Orientação Pedestre, a Orientação de Precisão é uma variante da modalidade onde os atletas se deslocam apenas pelos caminhos, daí a designação internacional de PreO, e resolvem problemas sobre a colocação de balizas em elementos no terreno.Desta forma, a capacidade física é secundarizada, o que permite a participação, em igualdade de circunstâncias, de atletas sem limitações e outros com limitações motoras muito significativas.A Orientação de Precisão é um dos poucos desportos onde esta igualdade é possível. Muitos orientistas experientes praticam Orientação de Precisão porque permite o desenvolvimento das capacidades de leitura do mapa e de análise do terreno, mas sobretudo devido à atracção pelo desafio intelectual que a disciplina oferece.Apesar das capacidades físicas estarem ausentes desta disciplina, ela decorre na natureza ao longo de um determinado percurso em terreno que nem sempre é plano. Como tal, algum esforço físico é necessário para cumprir o percurso, sendo, no entanto, fornecida ajuda a quem se desloque em cadeiras de rodas e o solicite.Uma das características da Orientação, e em particular da Orientação de Precisão, é o facto de não excluir participantes. Indivíduos de todas as idades, elites ou amadores, juntam-se para praticar Orientação.Qualquer indivíduo que saiba ler e interpretar um mapa pode participar numa actividade de Orientação de Precisão, seja qual for o seu modo de locomoção, incluindo cadeira de rodas manual ou eléctrica.