Jovem wrestler salva amigo da morte durante ataque de urso

Kendell Cummings e Brady Lowry estavam a fazer uma caminhada no passado dia 15 de outubro, na Floresta Nacional de Shoshone, no Wyoming (Estados Unidos), ao mesmo tempo que procuravam chifres de alces. Os dois amigos que os acompanhavam conseguiram fugir, ao contrário dos dois citados."O urso correu de trás das árvores. Eu nem o vi até que estava bem na minha frente, mas ouvi o estrondo. A única coisa que pude gritar foi: "Urso! Urso!" Eu sabia que tinha de proteger a minha cabeça e lutar pela vida. Era vida ou morte", vincou à ABC News, agora com a calma de quem está a salvo.Cummings, um jovem wrestler, percebeu que o amigo Lowry, também ele praticante de luta livre, poderia não sobreviver e foi em seu socorro. "Era um grande urso. Parecia assustador, malvado, com dentes, a babar-se e a cheirar mal. Partiu o meu braço. Essa foi a primeira coisa que conseguiu. Mordeu-me no braço e sacudiu-me", explicou Lowry, numa história que teve o amigo do Northwest College como grande herói."Eu não queria perder o meu amigo. Havia um grande urso em cima dele. Eu poderia ter fugido e possivelmente perdido um amigo ou poderia libertá-lo e salvá-lo. Ouvi o urso a rosnar atrás de mim e o ouvi a andar, veio até mim e atacou, mordendo-me o braço", vincou Cummings.Os dois amigos acabaram por serem transportados para o hospital mais próximo de helicóptero e, após várias cirurgias, regressaram a casa sãos e salvos.