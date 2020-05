PokerStars organiza torneio solidário com dezenas de celebridades mundiais

A PokerStars promove no sábado um torneio de poker online de caráter solidário que vai reunir dezenas de celebridades de todo o mundo e cujos fundos revertem a favor quem mais precisa durante a atual pandemia da covid-19. 'Stars CALL for Action - Powered by PokerStars' é o nome do evento - dirigido pelo ator Hank Azaria e pelo jornalista, autor e argumentista Andy Bellin -, que arranca às 19 horas de Portugal com transmissão em directo na Twitch, Facebook e YouTube.





O internacional português de futsal Ricardinho será um dos participantes e junta-se a nomes de várias áreas como Edward Norton, Brian Koppelman, Amy Schumer, Bryan Cranston, Don Cheadle, Michael Cera, Jon Hamm, Jeff Garlin, David Schwimmer, Eric Bogosian, Jason Alexander, Brad Garrett, Michael Ian Black, Kevin Pollak, Tony Yazbeck e Max Kruse.As celebridades com melhor classificação vão, em conjunto com a PokerStars, doar um valor de um milhão de dólares a uma instituição de solidariedade social à sua escolha, sendo que 50% desse valor vai diretamente para a Care International (instituição de solidariedade social) em nome dos participantes, tal como todas as receitas doadas através da transmissão em directo - os espectadores também podem contribuir para esta causa através do botão "Doar" nas diferentes plataformas de transmissão.A PokerStars vai ainda surpreender jogadores e fãs, dando-lhes a oportunidade de jogar contra as celebridades. Para isso, os embaixadores, streamers e celebridades da PokerStars farão giveaways e os selecionados podem mostrar o que valem enquanto arrecadam mais donativos para a Care International. Haverá assim dois campos distintos (um para celebridades e outro de jogadores) que irão encontrar-se nas mesas finais, sendo que as celebridades eliminadas mais cedo serão adicionadas a um evento paralelo no qual o vencedor direciona 10% do valor total para solidariedade social."Este evento começou como uma simples conversa entre a nossa equipa, o Hank, o Andy e a Entertainment Industry Foundation, como forma de criar entretenimento positivo e aumentar o apoio a causas críticas durante estes tempos desafiantes", refere Rebecca McAdam Willetts, diretora de Relações Públicas da PokerStars.