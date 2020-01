Ana Catarina Nogueira tem nova parceira

Ana Catarina Nogueira vai jogar com a argentina Delfina Brea na próxima temporada, no World Padel Tour (WPT), depois de terminar a parceria com Paula Josemaría, que se vai juntar a Marta Marrero.

Ana Nogueira formou dupla, na última época, com a jovem esquerdina espanhola, de 23 anos, e juntas conquistaram o título do Madrid Master, foram finalistas no Swedish Padel Open e no Mijas Open e semifinalistas no Marbella Master, Menorca Open, Santander WOpen e Córdoba Open.

Depois de se estrearem no Barcelona Master Final, torneio reservado às oito melhores duplas do mundo, e de fecharem a temporada no sexto lugar do 'ranking' WPT, Ana Catarina Nogueira, de 41 anos, e Paula Josemaría resolveram assumir novos desafios.

"A Paula recebeu um convite da Marta Marrero, número um mundial, e aceitou. Foi um ano extraordinário para mim e para ela e, apesar de ter pena de não podermos continuar, compreendo a decisão", revelou a jogadora natural do Porto à agência Lusa.

Consumada a separação, Ana Nogueira já tem parceria assegurada, ao lado da argentina Delfina Brea, uma jovem de 20 anos que conquistou dois títulos na última época, no Paris Padel Chalenger e no San Javier Challenger, ao lado de Beatriz González Fernandez.

"A 'Delfi' é uma jogadora jovem de grande talento. Também fez uma excelente época e ganhou uma experiência importante ao jogar ao lado da gémea Maria José Alayeto [número 5 mundial]", defende a melhor portuguesa de sempre a disputar o WPT.

Para 2020, a número um nacional já tem bem definidos os objetivos que pretende alcançar com Delfina Brea, a atleta natural de Buenos Aires que reside em Madrid.

"As minhas expectativas passam por continuar a alcançar bons resultados, lutar por mais títulos e manter o 'ranking'. O equilíbrio no 'top 10' é muito grande, o nível é muito exigente, estão sempre a aparecer novas jogadoras e, por isso, sei que será muito complicado lutar para subir na hierarquia. Seria muito bom, para mim, terminar o ano no 'top 10'", concluiu Ana Nogueira.