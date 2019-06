Ana Nogueira e Paula Josemaría finalistas vencidas do Open da Suécia de padel

A portuguesa Ana Catarina Nogueira e sua parceira Paula Josemaría perderam este domingo a final do Open da Suécia em padel frente às espanholas Marta Marrero e Marta Ortega, a dupla número 1 do mundo, por 6-2 e 6-1.A jogar pela primeira vez uma final de um torneio do Word Padel Tour (WPT), ao cabo de cinco anos entre a elite do padel mundial, a atleta portuguesa e a jovem espanhola Josemaría, de 22 anos, não conseguiram superar a dupla espanhola, que esta época, além do Open da Suécia, conquistou outros três títulos, no Marbella Master, Logroño Open e Vigo Open."O resultado não espelha exatamente aquilo que se passou em campo, houve muitos jogos que foram resolvidos nas vantagens. Podia ter sido um resultado bastante mais próximo. Mas, de qualquer forma, as nossas adversárias estiveram a um nível altíssimo e mereceram ganhar", descreveu a jogadora natural do Porto, em declarações à agência Lusa.Além de admitir que as adversárias "foram mais agressivas e consistentes", Ana Catarina Nogueira, 18.ª colocada no 'ranking' WPT, defende que a experiência de Marrero, líder da hierarquia mundial, e Ortega (4.ª WPT) também foi uma mais valia."Elas já ganharam vários torneios este ano, estão no topo do 'ranking' e habituadas a disputar finais no WPT", explicou a portuguesa sobre a formação que havia perdido as últimas duas finais do circuito, no Jaén Open e Valladolid Master.Apesar do desaire, Ana Catarina Nogueira, que assume ter sentido "alguns nervos", embora "talvez menos que Paula Josemaría (23.ª WPT), por ser mais jovem", garante que "o orgulho foi maior" que a responsabilidade por levar, pela primeira vez, o nome de Portugal a uma final do WPT."É uma felicidade enorme e mais um sonho alcançado. Foi mais um feito histórico para Portugal e só posso estar contente", concluiu a número um nacional.