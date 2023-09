Assinado o contrato para a construção da Cidade do Padel, projeto apoiado por Cristiano Ronaldo

Foi assinado esta segunda-feira o contrato com vista à construção da Cidade do Padel, uma cerimónia que contou com a presença de Miguel Paixão, Filipe de Botton, Martim de Botton e Miguel Marques, em representação da Smooth Odissey Lda, empresa detida por Cristiano Ronaldo e Filipe de Botton. O craque português não esteve presente na assinatura do contrato por encontrar-se em estágio com a sua equipa, o Al Nassr, antes da estreia na Champions asiática, diante do Persepolis, no Irão.





"Hoje é um dia histórico para o padel português, para a Federação Portuguesa de Padel, e para o desporto nacional. A assinatura deste contrato é o passo definitivo para o arranque da Cidade do Padel, uma infraestrutura essencial para que o padel português possa dar mais um passo no seu desenvolvimento, e que será a bandeira do nosso desporto e uma referência de qualidade a nível mundial. Para que a concretização deste sonho fosse possível há que louvar a aposta realizada pela Câmara Municipal de Oeiras, concretizada por via do entusiasmo do seu presidente, Isaltino Morais, que, desde o início do processo, depositou a sua confiança na Federação Portuguesa de Padel para levar a cabo esta iniciativa", começou por dizer Ricardo Oliveira, presidente da Federação Portuguesa de Padel, antes de agradecer a Filipe de Botton e Cristiano Ronaldo pela parceria: "Não podemos, igualmente, deixar de deixar os nossos mais sinceros agradecimentos aos nossos novos parceiros, liderados por Filipe de Botton e Cristiano Ronaldo, pela forma séria, descomplicada e eficiente como a negociação do contrato decorreu, e que nos permite, hoje, seguir de mãos dadas rumo a uma ligação que se prolongará por várias décadas."Luís Araújo, vice-presidente da Federação Portuguesa de Padel, José Eugénio Dias Ferreira, presidente da MAG da Federação Portuguesa de Padel e Isaltino Morais, presidente da Câmara de Oeiras, também marcaram presença na assinatura de contrato.

A Cidade do Padel terá o condão de ser a mais importante infraestrutura dedicada ao padel português na história da modalidade. O projeto contará com a construção e criação de um complexo cujo investimento será superior a cinco milhões de euros, sendo que se prevê que esteja concluído no primeiro semestre de 2025.

O novo equipamento permitirá albergar a sede da Federação Portuguesa de Padel, dando assim todas as possibilidades, a nível de infraestruturas, de realização de ações de formação e desenvolvimento em todos os escalões da modalidade, bem como albergar algumas das principais competições internacionais.

A Cidade do Padel contará com 17 campos de padel, 11 deles cobertos, um court central com capacidade para albergar mais de dois mil espectadores, um centralito com mais de 500 lugares sentados, bem como um restaurante, um ginásio, salas de fisioterapia, entre outros.