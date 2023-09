Cristiano Ronaldo será um dos investidores da Cidade do Padel

Mais um passo para o nascimento da Cidade do Padel em Portugal. A Federação Portuguesa de Padel deu a conhecer o entendimento com os proponentes da oferta selecionada para a parceria que levará à construção da infraestrutura. O consórcio é formado pela Lusofinança, cujo acionista maioritário é Filipe de Botton, e a empresa detida por Cristiano Ronaldo."A Cidade do Padel é um sonho antigo, que sempre esperei conseguir alcançar, e é um orgulho imenso poder fazê-lo ao lado de alguém que, para mim, é a maior figura da história do desporto Mundial, Cristiano Ronaldo, e com a garantia de excelência oferecida pelo consórcio a constituir pela CR7, SA e a Lusofinança, dirigida por Filipe de Botton, um empresário de referência na realidade nacional. Agora podemos afirmar, com total segurança, que este será um equipamento sem paralelo a nível global, que consolidará Portugal como uma potência internacional do padel", afirmou Ricardo da Silva Oliveira, presidente da Federação Portuguesa de Padel.Recorde-se que esta que é considerada a mais importante infraestrutura da modalidade do país terá um investimento superior a 5 milhões de euros e que deverá estar concluída no primeiro semestre de 2025.