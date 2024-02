José Manuel Constantino recebe medalha de sócio honorário da Federação Portuguesa de Padel

O presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), José Manuel Constantino, recebeu esta quinta-feira a medalha de sócio honorário n.º3 da Federação Portuguesa de Padel (FPP), durante uma visita que contou com a presença do presidente da FPP, Ricardo Oliveira, informou o COP no seu site oficial."O padel tem mais a ganhar em ter o presidente do COP como seu sócio. Cumpre-me a mim a honra de lhe atribuir esta medalha", disse o presidente da FPP.Já José Manuel Constantino agradeceu "a amabilidade da visita", "a atribuição da distinção" e desejou "as maiores felicidades para o futuro do Padel", lembrando a medalha conquistada nos Jogos Europeus Cracóvia-Malopolska 2023, na primeira participação da modalidade em missões organizadas pelo COP.Durante a visita esteve também presente esteve o secretário-geral do COP, José Manuel Araújo, assim como Luís Araújo, André Dias Ferreira e Jean Paul Lares, membros da FPP.r