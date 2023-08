Qatar Sports Investments alcança acordo histórico com a Damm e adquire o World Padel Tour

A Qatar Sports Investments (QSI), uma das principais empresas de investimento desportivo do mundo - em conjunto com a Federação Internacional de Padel (FIP) e a Professional Padel Association, o fundador do Premier Padel - e a Damm, o proprietário da Setpoint Events que organiza o World Padel Tour (WPT), atingiram um histórico acordo para aquisição da WPT pela QSI, criando agora um único circuito internacional - o Premier Padel.O acordo foi alcançado após meses de negociação entre ambas as partes. Durante o período restante do ano de 2023, os circuitos WPT e Premier Padel serão disputados emseparado conforme o previsto, enquanto se trabalha na unificação das competições para o próximo ano, formando um único circuito mundial Premier Padel.Nasser Al-Khelaïfi, presidente de Qatar Sports Investments e Premier Padel, mostrou-se entusiasmado. "É um momento histórico para o desporto do padel, que vê finalmente unificar os dois principais circuitos profissionais a partir do próximo ano. Estamos muito entusiasmados com este novo capítulo", referiu.