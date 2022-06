Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo: que venha a próxima edição

Começa a ser repetitivo dizer que o Record Padel Challenge Sponsored By Intimissimi Uomo é um sucesso, mas a verdade é que não há melhor forma de descrever um evento que tem crescido a olhos vistos e que está a tornar-se uma referência no panorama do padel nacional. E para os mais céticos basta sublinhar a evolução entre a primeira edição, que decorreu no ano passado, e a segunda, que findou no domingo. Depois de três etapas (a contar com a finalíssima) no ano de estreia, em Lisboa e Vila Nova de Gaia, a iniciativa alargou para cinco em 2022, com a particularidade de ter chegado a outras zonas do país, como foi o caso da segunda etapa, que decorreu no Star Padel, em Coimbra. A verdade é que em todos os locais houve bons jogos, diversão e convívio. As saudades já se começam a fazer notar!

O ponto de partida desta segunda edição aconteceu a 30 de abril, no Top-Padel Quinta do Fojo, em Vila Nova de Gaia. Foi de lá que saíram os primeiros apurados para o Masters. Depois, o evento mudou-se de malas a bagagens para Coimbra, passando ainda pelo Rackets Pro no Estádio Universitário de Lisboa e Quinta da Marinha, em Cascais. O penúltimo acolheu ainda a grande decisão, no domingo, que contou com 72 duplas masculinas e mistas, num total de 144 participantes. Foi no coração da capital portuguesa, com o Estádio José Alvalade como pano de fundo e debaixo de um calor intenso, que foram conhecidos os verdadeiros campeões desta segunda edição. Houve muito e bom padel durante todo o dia, mas o Record Padel Challenge Sponsored By Intimissimi Uomo não é somente um evento que acompanha o crescimento de uma modalidade que está a tornar-se num caso sério no nosso país, pois o ambiente de confraternização que se vive em todas as etapas começa também a ser uma marca bem vincada. Os graúdos competem dentro de campo, as famílias juntam-se em redor e as crianças divertem-se nas diferentes atividades espalhas pelo recinto. Quadro perfeito que deixa saudades. Que venha a próxima edição!





A entrega dos troféus, um dos momentos mais aguardados do Masters, teve uma nota comum: todas as duplas tiveram dificuldades em agarrar todos os prémios que lhes foram parar às mãos. Os vencedores em M3/Mx3 foram naturalmente os mais abonados, mas os campeões das restantes categorias também não ficaram com razões de queixa. Entre os muitos brindes e prémios, destaque para os vouchers de 300, 150 e 80 euros para serem utilizados em qualquer loja Intimissimi Uomo; os vales com estadias de seis, quatro e duas noites nos hotéis Vila Galé e ainda as assinaturas digitais anuaise Jornal de Negócios.