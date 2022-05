Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo: Quinta da Marinha pronta para a festa

O Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo está hoje de regresso! Depois do sucesso das etapas de Vila Nova de Gaia, Coimbra e Lisboa, a febre do padel instala-se em Cascais, mais propriamente no Rackets Pro da Quinta da Marinha.

Dezenas de participantes estarão em ação na quarta e última etapa da competição, antes do tão aguardado Masters (5 de junho, na Cidade Universitária de Lisboa), prova que acolherá os vencedores de todas as provas do circuito e onde serão coroados os grandes campeões da 2ª edição do Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo.

Como é habitual neste torneio, em competição estarão três diferentes categorias (nível 3,4, 5 e mistos), juntando-se também os tradicionais momentos de convívio, onde é expectável que o bom tempo acompanhe as diversas atividades no localo, dedicadas para todas as idades.

O ambiente festivo tem arranque marcado para as 10 horas, com a realização dos jogos da fase de grupos da competição. O bloco das finais está previsto começar depois a partir das 18 horas.

Para além de componente desportiva, um objetivos deste torneio organizado por Record em conjunto com a Rackets Pro e com o patrocínio da Intimissimi Uomo é proporcionar momentos agradáveis aos participantes. E outro dos aliciantes do Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo são os prémios para os vencedores, no valor de 12 mil euros!



Animação garantida



A terceira etapa do Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo, realizada na semana passada em Lisboa, ficou marcada por mais um dia memorável. Para além dos vencedores em campo, a prova contou com muita animação e com convidados ilustres, como foi o caso de Marco Melchiori, Country Manager do Grupo Calzedonia, que destacou a parceria da marca com este evento depois de ter competido. "Temos gostado muito do que temos visto. Há euforia, há dinamismo e muito jogo. É muito divertido e importante para a Intimissimi Uomo estar ligada a um desporto tão dinâmico como o padel. Estamos muito contentes. É um desporto acessível para todos e muito engraçado", comentou.



CURIOSIDADES



CIRCUITO. A 2ª edição arrancou em Vila Nova de Gaia, seguindo depois para Coimbra, passando por Lisboa, e chega hoje a Cascais. A grande decisão (Masters) vai disputar-se a 5 de junho, na Cidade Universitária da capital.





. A competição está aberta a duplas masculinas e mistas, divididas em três níveis: 3, 4 e 5; Mistos 4 e Mistos 5. Cada nível está limitado a 12 duplas, que serão distribuídas por quatro grupos de três equipas, que apuram o primeiro de cada série para os ‘quartos’.. Os jogos disputam-se à melhor de três sets com ponto de ouro. O 3º set é um super tie-break até aos 10 pontos, sendo que o vencedor terá sempre de o fazer por uma diferença de dois.. Apuram-se para o Masters as duplas vencedoras de cada etapa (uma em cada nível); as duas melhores duplas finalistas de todas as etapas (duas de cada nível); as quatro melhores semi-finalistas de todas as etapas (quatro em cada nível) e a primeira e a segunda melhores terceiras classificadas dos grupos das etapas que não passaram à fase seguinte.. Os participantes terão direito a um kit que contém t-shirt técnica, garrafa de água e copo, overgrip, protetor de raquete, catering, voucher de treino, boné, saco, voucher t-shirt, boxer Intimissimi Uomo e assinatura digital do Record durante três meses.