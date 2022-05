Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo: últimos finalistas saíram de Cascais

Estão encontrados os últimos finalistas da 2ª edição do Record Padel Challenge Sponsored By Intimissimi Uomo. Este sábado, o Rackets Pro da Quinta da Marinha, em Cascais, acolheu a quarta e derradeira etapa de qualificação para o Masters que vai definir os campeões a 5 de junho e terá lugar no Rackets Pro Eul, na Cidade Universitária de Lisboa.





Com 43 duplas inscritas, a iniciativa repetiu o enorme sucesso das anteriores (realizadas em Vila Nova de Gaia, Coimbra e Lisboa) e proporcionou, uma vez mais, um ambiente bem descontraído e animado ao longo de mais de onze horas em que as raquetes e bolas não pararam.Ricardo Afonso e Nuno Lima venceram a prova na categoria M3 (nível intermédio no padel e o mais elevado neste evento), depois de uma final muito disputada. Os campeões do dia mostraram-se bastante satisfeitos pelo resultado alcançado e deixaram grandes elogios ao evento, organizado porem conjunto com a Rackets Pro e com o patrocínio da Intimissimi Uomo. "Foi um torneio muito giro, bem competitivo e intenso, com muitos jogos durante o dia. O convívio também foi espetacular, tivemos a família aqui desde as 10 da manhã a assistir aos jogos e a apoiar. Agora espera-nos o Masters e vamos lá para aprender e evoluir o nosso jogo", referiram, em declarações ao nosso jornal.

Na categoria M4, a vitória final sorriu à dupla formada por Gonçalo Varanda e Jorge Duarte. Cláudia Rocha e Bruno Reis levaram a melhor na competição de Mistos 4, enquanto Adérito Angelino e Cátia Mateus triunfaram em Mistos 5.



Todos saíram a ganhar



Como nas três etapas anteriores, o evento na Quinta da Marinha brindou os participantes com várias ofertas. Cada um recebeu um kit com t-shirt técnica, garrafa de água e copo, fita e protetor para raquete, catering, voucher de treino, boné, saco desportivo, voucher composto por t-shirt e boxer Intimissimi Uomo e ainda uma assinatura digital do Record durante três meses.

Atividades ajudaram a colorir festa

Nem só de padel e desporto se fez a etapa disputada na Quinta da Marinha. Além dos seis courts do Rackets Pro que estiveram quase sempre preenchidos pelas duplas que foram medindo forças nas diferentes categorias, o espaço envolvente proporcionou diversas atividades de lazer, especialmente para as muitas crianças que acompanharam os pais e aproveitaram para divertir-se e mostrar as suas habilidades em vários jogos e desafios de perícia, acabando recompensadas com brindes como bolas e porta-chaves.

Os momentos de partilha e convívio entre jogadores, familiares e amigos foram também uma constante. E a carne grelhada e a cerveja disponibilizadas pela organização também ajudaram à festa! O dia foi muito mais ameno do que os anteriores em termos de temperatura, o que facilitou a tarefa dos participantes, que assim registaram um menor desgaste físico.

