Festa da Taça!

Paredes e Benfica conquistam a Taça de portugal masculina e feminina respectivamente, num fim-de-semana em que todos os caminhos foram dar à Guarda. Top!Como aqui tinha escrito na semana passada, o Paredes com a chegada de dois importantes reforços e depois de derrotar os campeões nacionais nos quartos de final apresentavam-se como um dos favoritos à conquista do troféu. No primeiro jogo da meia-final defrontavam o Sporting que tinha "roubado" o terceiro lugar do campeonato nacional precisamente ao Paredes. Oportunidade para ambas as equipas medirem, de novo, forças. Vitória expressiva do Paredes por 19-13 (3-2, 5-2, 5-6 e 6-3), num jogo em que o Sporting conseguiu equilibrar o primeiro parcial e fazer uma forte recuperação no terceiro parcial (de 4-10 para 9-11), mas falhou o assalto ao resultado no último parcial. Não obstante o expressivo impacto de ambos os reforços Guilherme Gomes (3 golos) e Bernardo Gomes (5 golos), foi Ricardo Teixeira que fez questão de mostrar porque é um dos melhores praticantes nacionais e, qual maestro, comandou toda a acção ofensiva do Paredes numa exibição de gala (que, já agora, voltou a repetir no jogo da final). Com um aproveitamento de 56% de superioridades para ambas as equipas (5 em 9), o total de 18 faltas com exclusão é a imagem de um jogo não especialmente intenso.Com o apuramento para a final e com uma integração perfeita dos reforços (mérito para o treinador Carlos Carvalho já que os reforços pareciam jogar com a equipa há muito tempo…), o Paredes estava pronto para defrontar o Fluvial na final da Taça. Para chegar à final, o Fluvial derrotou por números expressivos o Povoense, isto é, 19-7 (5-1, 5-3, 6-1 e 3-2) num jogo em que Afonso Silveira se destacou com 6 golos.E o palco estava montado para uma final com os principais favoritos a mostrarem-se muito fortes e com a ambição de vencer o troféu.Com uma entrada muito forte (6-1) até ao intervalo, contrastando com uma entrada infeliz por parte do Fluvial, o Paredes cedo se viu com uma vantagem confortável, faltando saber se conseguiria gerir a mesma até ao final. Respondeu o Fluvial com força nos terceiros e quartos parciais, conseguindo colocar o marcador em 9-8 para o Paredes a 2 minutos do fim, por Diogo Pinto. Momentos de emoção, com o Paredes a conseguir manter o marcador a seu favor e assim vencer um troféu que lhe escapava há anos. Enorme alegria para os adeptos do Paredes, excelente trabalho do experiente técnico Carlos Carvalho e, claro, os atletas superiormente comandados por Ricardo Teixeira. Top! Top!Para o Paredes e após alguns anos sem qualquer triunfo expressivo, este troféu pode marcar uma mudança de ciclo em termos de troféus, já que tanto em sub_16 como sub_18 masculinos, os jovens de Paredes se apresentam como favoritos a vencer ambos os campeonatos e certamente que esta vitória ajudará no ânimo de atletas e adeptos. Por agora é hora de celebrarem uma conquista mais que merecida.Com a final marcada contra um adversário, Cascais, que tinha derrotado em todos os jogos esta época, a equipa do Benfica tinha tudo para triunfar de forma expressiva e foi o que fez por 28-9, conquistando assim um troféu que fecha uma época de glória para o clube. Conquista de todos os troféus femininos, subida da equipa masculina à Primeira Divisão, em suma, Top!António Machado será por estes dias um homem especialmente feliz e realizado, já que é, sem dúvidas, o mais bem sucedido treinador de polo aquático português da época 2022_23 deixando a concorrência a uma distância considerável. Estratega, trabalhador, conhecedor, sempre com ideias novas e frescas, bem relacionado, especialmente com Ferran Pascual, que lhe abriu as portas do universo espanhol (veja-se as recomendações feitas para a equipa masculina do Benfica, as quais certamente ganharão ainda mais especial expressão na próxima época) e mais recentemente com Tiago Shasha, mentor do projecto de polo aquático do Fluvial e treinador do CN Rubi de Espanha, com o qual o Antonio Machado terá estreitado as relações de proximidade e de parceria, António Machado define-se hoje como a referência no Polo Português. Top!Continuam os estágios de ambas as selecções que irão muito em breve competir na qualificação de apuramento para o Europeu respectivo. Top!Terá início este fim-de-semana, em Paços de Ferreira, a fase final (duas jornadas, todos contra todos) do nacional sub_!8 masculino que irá contar com a participação das equipas do Aminata, Fluvial, Paredes, CAPacense, Povoense e Sporting. CAPacense, Paredes e sobretudo Fluvial apresentam-se como principais equipas para vencer o campeonato. Top