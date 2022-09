Antes da bola começar a "rolar"…

Em breve esperam-se novidades relativamente ao calendário mais concreto das diferentes competições, não apenas nacionais, mas também organizadas pelas respectivas Associações Territoriais e em breve várias equipas vão entrar em acção nos típicos jogos e torneios de pré-época em que treinadores e jogadores aproveitam para se prepararem para a competição a sério. Para os adeptos é uma boa oportunidade de matarem saudades de ver jogos ao vivo.Entretanto foi divulgado o Regulamento para a época desportiva de 2022/2023. Independentemente das especificidades e de potenciais pontos de discordância em pormenores, numa primeira leitura percebe-se um esforço por parte da FPN (e também dos clubes cujo contributo também foi tido em consideração em data e sede própria) de estabelecer um conjunto de incentivos que estimulem o desenvolvimento da modalidade e do quadro competitivo respectivo, com especial enfoque nos estímulos aos escalões de formação e também ao universo do polo feminino. Não é, claro, o Regulamento perfeito nem o ideal na óptica dos clubes e demais agentes, mas é um passo importante para preservar e estimular esta modalidade nos escalões de formação. Dando um exemplo, qualquer clube verá a oportunidade que representa a inscrição de equipas masculinas na 2ª divisão absoluta, sub_20 e sub_18 já que os custos de inscrição de atletas são nulos, as taxas de arbitragem são iguais e o benefício é óbvio na acumulação da percentagem do subsídio de deslocação que é cumulativo e mais expressivo quanto maior o número de equipas inscritas em diversos escalões. É caso para dizer que só não inscreve uma equipa, por exemplo, no campeonato de sub_20 quem não souber fazer contas! É caso para dizer, vamos a isto?!Inesperadamente Helena Barros cessou a sua ligação ao Sport Algés e Dafundo. Espera-se que o clube encontre o mais rápido possível uma solução que vise a continuação e desenvolvimento do projecto de polo aquático num clube histórico da modalidade.Relativamente à Helena, com quem tive o prazer de ter várias e longas conversas espera-se e deseja-se que seja um "até já!" o mais curto possível. Como a Helena me disse uma vez "António, eu e polo é uma coisa para a vida! Estarei sempre ligada à modalidade!". Eu respondi "Ainda bem, o polo português agradece e muito!". Até já…Como já foi referido numa crónica passada, a Associação de Natação do Norte de Portugal irá realizar entre os 23 a 25 de Setembro o Meeting Internacional do Porto em homenagem ao professor Rui Moreira. O mesmo terá lugar nas piscinas do Fluvial e irá contar com a participação das equipas masculinos Vitória Guimarães, Paredes, Fluvial, ZPC Amesterfoot (Holanda), Frem (Dinamarca), CN Rubi (Espanha), CAPacense e uma seleção sub_19 de atletas da ANNP. Espera-se e deseja-se que seja um sucesso e uma festa para os amantes da modalidade que poderão assistir ao vivo a jogos de elevada competitividade e qualidade. Vamos a isto?O Fluvial irá realizar a 4.ª edição do Torneio Internacional da Cidade do Porto entre os dias 24 e 25 de setembro o qual contará com a presença das equipas femininas do CN CN Rubi, CN Boadilla e CW Pontevedra, para além do Fluvial.O actual campeão nacional de absolutos, Vitória de Guimarães, integra o Grupo D da Liga dos Campeões 2022/23 de polo aquático masculino, cujos jogos terão lugar de 29 de Setembro a 2 de Outubro na cidade francesa de Tourcoing, e que contará com as equipas de PT Turcoing, Panionios GSS, Banja Luka e KVIK Kastrup.De 29 de Agosto a 10 de Setembro decorreu o Campeonato Europeu de absolutos da LEN disputado em Split na Croácia. Os anfitriões em masculinos triunfaram na final frente à Hungria. Nos femininos, a selecção espanhola venceu diante da Grécia. Foi um Europeu Top!- Gosto das tuas crónicas. Acho que cada vez me interesso mais por polo aquático… Acabei por ver alguns jogos do campeonato, aqueles que estão disponíveis online. Bem giro!- Ainda bem! O objectivo é cativar pessoas como tu. Fico contente… Gostaste de ver esses jogos?- Sim. Bons jogos, boas equipas e bons jogadores! Quem achas que é o melhor?- Não consigo responder a essa pergunta, as coisas não são assim, eu gosto de pormenores de vários jogadores… Eu diria singularidades…- Estás a complicar. A pergunta é directa, logo a resposta também pode ser. Há algum jogador que se destaque?- Sim, vários…- Hum. Então quem são esses? Vá lá, ajuda-me a perceber… eu quero saber quem é o melhor!- Mas que raio de mania que tu tens… olha, um treinador que conheço costuma dizer que no Polo não há Maradonas … Não tens tempo e espaço e a água não deixa.- Ok, então ajuda-me a perceber quais são esses pormenores, pode ser? Por exemplo, passaste a época sempre a escrever sobre um tal de Rui Ramos. Quem é?- Ui… agora estás a gozar comigo?! Se não sabes, esta conversa acaba aqui, porra! Estás a sorrir… já percebi… está bem… eu dou-te troco… Bom o Rui Ramos está num mundo à parte. Faz coisas que mais ninguém faz. É outra dimensão. Vai ver…- Combinado, vou ver.- Lembra-te, ele foi jogar para Espanha.- Uau! Isso é Top!- Mas já que estás com tantas perguntas vou-te contar um segredo. Guarda para ti, ok?- Sim claro! Diz…- O jogador que mais me impressionou esta época foi o João Xavier. Joga no Sporting.- Quem é, não conheço…- Normal, tem 13 anos…- Estás a gozar, certo?- Nem por isso.- Ah já percebi… é uma coisa tipo a Matilde do Pacense…- Mais ou menos…- Podes explicar-me se faz favor?!!- Para ser sincero acho que deve haver mais uns quantos jovens jogadores como ele no país, mas como o conheço bem, falo-te do João. Eu explico-te. O João tem 1,55 cm, 45 quilos, treina e joga polo desde os 7 anos, por uma razão especial, já que lhe foi diagnosticado uma doença complicada que o impedia de jogar qualquer desporto sem ser aquático. Coisa séria. E, assim, foi parar ao polo. Excepcionalmente ele foi autorizado a treinar com os mais velhos e assim fez durante várias épocas sem poder competir por ser demasiado jovem. Ao longo dos anos, passei muitos, muitos minutos sentado ao pé dele, na bancada de várias piscinas a vermos jogos dos vários escalões. E ele, ali, calado, observador, sem falar, vezes sem conta. Os olhos atentos, a estudar, a processar tudo. Este ano, vi-o jogar em competição, curiosamente contra a Matilde do Pacense. Sim, isso mesmo. E fiquei deliciado. Mesmo. Porque tudo, repito, tudo nele é uma tentativa de fazer o mesmo que "os grandes" fazem. Sim ele passou horas as estudar os movimentos, a tática, a praticar, a nadar, a rematar … E agora está a dar os primeiros passos para se afirmar como um jovem jogador talentoso. Pela adversidade, dedicação e talento, foi quem mais me impressionou. Capice?!- Tu és mesmo fã de polo aquático, da formação aos absolutos!