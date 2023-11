Benfica acaba Challenger Cup feminina no quarto lugar

O Benfica perdeu este domingo o jogo pelo terceiro lugar da edição inaugural da Challenger Cup feminina de polo aquático, cedendo o bronze às croatas do Zavk Mladost, que venceram por tangenciais 14-13.

As portuguesas recuperaram na fase final do encontro, vencendo dois períodos por 6-4, depois de perderem por 4-1 e 2-0 na primeira metade, mas não chegou para ocuparem o primeiro pódio da terceira competição europeia de polo aquático.

Foi a segunda vez que as encarnadas ficaram a um golo de melhor resultado, depois de terem falhado a final também pela margem mínima.

Também o Fluvial Portuense perdeu, neste caso no jogo pelo quinto lugar da final a seis, cedendo ante as croatas do Jadran Split por 18-11, no último dia da fase final disputada em Zagreb, Croácia.

Na história da primeira edição da prova ficou o Izmir, da Turquia, que conquistou o troféu ao bater o Estrela Vermelha, da Sérvia, na final por 10-9.