Benfica sobe à Primeira Divisão, Festa da Taça e não só!

Duas semanas com muita atividade no polo aquático nacional. Decisões sobre a classificação da 2ª divisão, eliminatórias da Taça de Portugal masculino e Feminino, nacionais de Sub-14 e Sub-16 com primeira jornada. Antes, o Benfica assegura a subida à primeira Divisão Masculina. Top!Depois da atribuição do título ao Fluvial com os 4 finalistas, faltava a definição dos restantes lugares da classificação e também a definição de quem competiria com o Aminata para o lugar de subida de Divisão. Foi em Felgueiras, com FOCA, CDUP, Benfica e Cascais. "Jornada" dupla concentrada em dois dias. Festa para o público de Felgueiras que pode apoiar a equipa da casa (FOCA) e ver bom polo aquático. Para a história fica a classificação do Benfica em 5º lugar com 3 vitórias e apenas um derrota frente ao CDUP por 9-12 (24 horas depois de terem triunfado diante do mesmo adversário por 15-7). O FOCA, favorito a classificar-se em 5º lugar acabou per ser derrotado por 2 vezes pelo Benfica. O Cascais, sem vitórias, acabou com um presença digna lutando sempre e até ao fim contra o favoritismo dos adversários. Concluída a jornada, faltava saber como seria o embate Aminata versus Benfica para a subida de Divisão, o que ficará sem efeito, já que o Aminata decidiu não subir de Divisão e assim o Benfica subirá à primeira Divisão masculina. Parabéns aos atletas e equipa técnica!Com 2 jogos previstos entre equipas da Primeira Divisão e Segunda Divisão (Benfica versus Vitória de Guimarães e Sporting Versus Cascais), os favoritos triunfaram naturalmente, não obstante a boa replicada dada pela equipa do Benfica frente aos campeões nacionais, perdendo por 8-17. O Sporting recebeu e triunfou diante do Cascais por expressivos 27-7. No último jogo, duas equipas da Primeira Divisão, com total favoritismo para o Paredes que recebeu e derrotou o CNAC por 24-10. Final de época para Cascais, Benfica e CNAC, equipas que, em diferentes momentos de evolução desportiva e de estrutura deram um salto para alcançar outros objectivos. Uma palavra para o CNAC, atletas e dirigentes, numa época desafiante, mas em que foi visível o "crescimento" da equipa pela mão da equipa técnica. Espera-se que, para o ano, consolidada a experiência, o CNAC terá certamente outros "sonhos" na Primeira Divisão. Relativamente ao Cascais, uma época em consolidação com jovens da formação a darem o seu contributo à equipa, com Miguel Falcão como timoneiro, ponderado e ciente dos passos seguros que é necessário dar para o crescimento do projecto. Da minha parte, não tenho dúvidas, o polo aquático português precisa de um CNAC e de um Cascais fortes, apostando no crescimento dos grupos e, claro, não descurando a formação. Quanto a Benfica, será tema do último ponto desta crónica.Com 2 jogos e duas vitórias dante do CAPacense, a equipa feminina do Fluvial qualificou-se para a final da Taça de Portugal onde se apresenta como favorita à conquista do troféu. Para as atletas do CAPacense fica a memória de uma época fantástica, cheia de emoções e experiências, nomeadamente pelo que viveram e fizeram nas competições internacionais. Para o ano apresentar-se-ão certamente mais fortes e experientes! Top!Em dois fins-de-semana jogaram-se as primeiras jornadas dos nacionais de sub_14 e sub_16. Emoção, alegria para jovens e crianças que começam a debutar nestas "andanças". Dos resultados fica a definição de algumas equipas que irão participar nos potes de Ouro para a discussão do título respectivo. Faltando ainda uma jornada, voltarei ao tema quando as equipas apuradas ficarem definitivamente definidas.O Benfica termina a sua época cumprindo com o principal objectivo que não sendo obrigatório para o primeiro ano, foi importante para o projecto da modalidade dentro do clube e quem sabe para o futuro da modalidade. Nada será como dantes. A presença de um nome tão emblemático como o Benfica irá certamente trazer uma atenção nova e redobrada sobre a modalidade, o que se deseja. Seja como for, grande desafio para António Machado e para os seus atletas, muitos sem experiência de Primeira Divisão, mas desejosos de mostrar as suas capacidades e o seu talento na elite do Polo nacional. Bem acompanhado por um "staff" ambicioso e desejoso de provar o seu valor (da equipa técnica aos "olheiros" sempre a trabalhar para o crescimento do projecto Benfica), António Machado terá hoje condições para "reclamar" uma piscina em condições junta da Direcção, um pilar indispensável para o crescimento da equipa. E depois, atrevo-me a dizer, o céu é o limite. Na verdade, a apelatividade da marca, o efeito dominó junto de outros clubes que terão que se precaver face aos movimentos do Benfica, repito, nada será como dantes. Do Vitória de Guimarães, passando pelo Fluvial e no limite, o "vizinho" Sporting, todos estão cientes dos "riscos" e da antecipação estratégica que se impõe fazer para minimizar o impacto da entrada do Benfica em cena. Quanto ao actual grupo de trabalho do Benfica, cheio de ambição e vontade de mostrar valor e representar o clube ao mais alto nível, é expectável que sofra alguns ajustes e como não podia deixar de ser, fazendo jus ao posicionamento do clube Benfica, espera-se um Benfica reforçado, que irá certamente "às compras" para se apresentar com forte e com ambições correspondentes. Tem a palavra o técnico e mentor do projecto, António Machado. Sobre o modelo de funcionamento, a grande dúvida será saber se a opção irá recair sobre o actual treinador, António Machado, para assegurar o comando de ambas as equipas masculina e feminina ou uma mudança de paradigma, chamando um treinador credenciado para dirigir a equipa masculina. Tendo em conta a enorme experiência e conhecimento de António Machado tanto em polo aquático masculino como feminino, não será surpresa ver o treinador no banco ao comando de ambas as equipas.Com a entrada do Benfica só falta mesmo o FC Porto. A questão é bastante simples. Quando?! Está na hora!