Do título do Benfica às seleções em estágio

A equipa feminina do Benfica conquistou o tetracampeonato no terceiro e último jogo vencendo em casa o Fluvial por 11-10 (2-3; 4-1; 3-2; 2-4), sagrando-se de novo campeã nacional em polo feminino. Parabéns a todos!Depois de um percalço com a derrota em casa no primeiro jogo dos Playoff, a equipa do Benfica visitou o Fluvial sabendo que a vitória era o único resultado possível. Vitória importante que inverteu o rumo dos playoff e assim permitiu à equipa receber em casa o Fluvial para o jogo decisivo, no qual triunfaram e assim revalidaram o título nacional.Do jogo, competitivo e emocionante, com bancada cheia e com muitas caras conhecidas do mundo do polo, destaque para o aproveitamento eficaz de 56% das superioridades por parte da equipa do Benfica e os 3 golos de Inês Nunes e de Kaysie Stuba, ambas do Benfica e decisivas para triunfo final. Destaque para a forte réplica do Fluvial de Nuno Marques que, no quarto parcial, recuperou de um deficit de 4 golos para apenas um golo a um minuto e 11 segundos do final o que acrescentou emoção ao final do jogo. Destaque igualmente para Beatriz Pereira, do Fluvial, com 4 golos.A forte réplica dada pelo Fluvial durante os playoff acaba, por um lado, por abrilhantar a vitória do Benfica que teve que ultrapassar um adversário que chegou a estar em vantagem na competição e abre perspectivas positivas para a evolução da equipa do Fluvial, face a uma equipa do Benfica que mantém uma hegemonia desde 2018_19 reforçando o lugar cimeiro que ocupa no panorama do polo feminino em Portugal.Ambas as equipas terão em breve uma nova competição, a Taça de Portugal, que ambas quererão vencer. Aguardemos. Top!Vai começar a festa da Taça! Em breve os primeiros encontros, com destaque natural para os encontros que irão opor equipas masculinas do primeiro e segundo escalão, oportunidade para alguma surpresa quem sabe… Aguardemos. Top!A seguir aos campeonatos nacionais absolutos iniciam-se os nacionais de formação. Oportunidade para crianças e adolescentes estarem dentro da água a fazer o que mais gostam, jogar polo aquático! Aguardemos. Top!Entretanto as seleções femininas e masculinas prosseguem com diversos estágios tendo em vista as qualificações que em breve se irão realizar. Aguardemos. Top!