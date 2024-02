Estados Unidos somam oitavo título mundial feminino de polo aquático

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os Estados Unidos conquistaram hoje o seu oitavo título mundial feminino de polo aquático, ao vencerem na final a Hungria por 8-7, nos Jogos aquáticos de 2024, a decorrer em Doha, no Qatar.

As norte-americanas, que havia perdido o título de 2023, ao caírem nos 'quartos' face à Itália (7-8), repetiram os sucessos de 2003, 2007, 2009, 2015, 2017, 2019 e 2022.

A guarda-redes Ashleigh Johnson, com 12 defesas, e Rachel Fattal, com três golos, foram determinante no título conquistado pelos Estados Unidos, que contam oito cetros, contra dois de Países Baixos, Hungria e Itália.

No jogo de apuramento do terceiro lugar, a Espanha bateu a Grécia por 10-9 e arrebatou o bronze.