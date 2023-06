Festa da juventude!

1ª jornada do nacional de sub_18 masculino disputada em Paços de Ferreira e várias acções com jovens jogadores promovidas por clubes e Associações Regionais, marcaram a agenda do fim-de-semana. Com ambas as selecções na recta final de preparação para as campanhas de qualificação, foi Top!Este fim-de-semana jogou-se a primeira jornada da Fase Final do campeonato de sub_18 masculino disputada em Paços de Ferreira. No primeiro dia disputaram-se os jogos Aminata Versus Fluvial, Paredes Versus CAPacense e Povoense Versus Sporting.Entrada forte do Fluvial que chegou aos 4-0 em 3 minutos. O Aminata tentou responder, mas sentiu muitas dificuldades ofensivamente para entrar na área do Fluvial, com António Pereira a destacar-se em acções defensivas do Fluvial. Acelera o Fluvial no 2º parcial, chegando ao intervalo a vencer por 14-4 sentenciando o jogo. Até ao fim, oportunidade para o banco mais jovem do Fluvial rodar no 4º parcial permitindo ao Aminata vencer no parcial por 7-5, fechando o resultado numa vitória expressiva do Fluvial por 21-13 (7-3; 7-1, 2-2 e 5-7). Destaque para os 8 golos de António Dias do Fluvial e para um jogo menos inspirado do guarda-redes do Aminata."Jogo grande" do primeiro dia, opondo duas das três equipas do regional da ANNP. Equipas que se conhecem bem e sabiam o que fazer. Jogo equilibrado e com possibilidade de triunfo para ambas as equipas até ao minuto 5 do último parcial, momento em que Paredes se adianta no marcador e inicia uma recta final muito forte, com 4 golos sem resposta triunfando por 12-7 (2-3; 2-1; 3-2 e 5-1). O destaque maior do lado do Paredes esteve na lição bem estudada relativamente ao modo como contrariar o jogo do CAPacense e uma disponibilidade física intensa que permitiu fechar o jogo em alto ritmo. Curiosamente, percebeu-se que os jovens de Paredes, porventura influenciados pela conquista da Taça de Portugal dos mais seniores, estavam psicologicamente fortes e concentrados, derrotando um rival directo pela conquista do título.Com uma entrada fortíssima (6-0) a equipa do Sporting matou cedo o jogo e as ambições do Povoense. Com um banco curto, o técnico Ricardo Pereira tinha poucas opções para contrariar o jogo da equipa orientada por Nuno Pereira. No resto do jogo, o Sporting controlou o marcador até ao parcial final onde fez rodar o banco mais jovem, permitindo que o Povoense equilibrasse o jogo e assim obtivesse o triunfo neste parcial por 4-2. Resultado final, vitória tranquila do Sporting por 17-10 (6-0; 4-2, 5-4 e 2-4). Destaque para os 6 golos de Guilherme Albino do Sporting.Com os resultados de Sábado, percebeu-se que Domingo, os jogos Fluvial versus CAPacense e Paredes versus Sporting seriam o prato forte do dia.Jogo competitivo e intenso, nem sempre bem jogado, opunha os dois primeiros classificados da ANNP. Primeiro parcial equilibrado, seguido de um segundo parcial de domínio do Fluvial com vitória por 4-0. Respondeu o CAPacense no terceiro parcial, vencendo por 6-3 e com Dinis Pinto a marcar 3 dos 6 golos da recuperação. Na entrada do último parcial, o CAPacense vencia por um golo. 2 golos do Fluvial invertem o resultado e a 4 minutos do final, um golo de grande penalidade a favor do CAPacense estabelece a igualdade no marcador. Responde o Fluvial que marca o golo da vitória a 3 minutos do fim mantendo-se até ao final um enorme suspense sobre o resultado final. Triunfo tirado a ferros do Fluvial por 11-10 perante um adversário que podia ter ganho o jogo (2-3; 4-0; 2-6 e 3-1). Destaque os 3 golos de Mário Coelho, Rafael Monteiro e António Pereira, todos do Fluvial e para os 4 golos de Dinis Pinto, do CAPacense.Entrada muito forte do Sporting que chegou ao intervalo a vencer por 7-2 e pareceu ter o jogo controlado. Resposta do Paredes que triunfa no terceiro parcial por 3-1 e encurta a distância no marcador. A 3 minutos do fim o Sporting adianta-se no marcador com 2 golos de diferença e aguenta o assalto final do Paredes até ao último minuto em que o Paredes faz o 9-10. Emoção até ao fim, com um triunfo justo do Sporting pelo que fez na primeira parte. Destaque para as dificuldades do Paredes em fazer golo em "jogo corrido", já que dos 9 golos obtidos, 6 foram feitos em superioridade numérica. Destaque para os 4 golos de Guilherme Albino, do Sporting.Jogo equilibrado e intenso em que o Aminata foi progressivamente amealhando a vantagem que no final se cifrou em 6 golos, triunfando por 14-8 (2-1; 5-3, 4-2 e 3-2). Destaque para os 8 golos de Domingos Jarreta, um verdadeiro quebra-cabeças para a defesa do Povoense.Para esta primeira jornada, CAPacense e Paredes, favoritos à conquista do título, tinham a vida mais dificultada por comparação com o Fluvial já que iriam disputar teoricamente dois jogos de dificuldade máxima. Primeiro jogavam entre eles. No caso do CAPacense jogava igualmente contra o Fluvial e o Paredes contra o Sporting, sendo uma incógnita as dificuldades que o Sporting poderia colocar ao Paredes. O Fluvial teria em teoria (o que se confirmou) um jogo mais acessível (contra o Animata) e um jogo de dificuldade máxima contra o CAPacense. No final, o azar bateu à porta do CAPacense já que por pormenores se perde ou se ganha e o CAPacense podia ter ganho qualquer um dos dois jogos que disputou. Melhor o Paredes que ao bater o CAPacense mantém todas as esperanças intactas já que será, dos favoritos ao título, a equipa com melhor calendário na última jornada com apenas um jogo de dificuldade máxima em três, precisamente contra o Fluvial. O Fluvial terá dois jogos complicados, contra Sporting e Paredes, mas mantém-se claramente como a equipa favorita à renovação do título já que foi a equipa mais concretizadora nesta jornada. O jogo Fluvial versus Paredes será especialmente aliciante opondo a equipa com mais golos marcados à equipa menos batida. Sporting e Aminata apresentaram-se em Paços sem qualquer jogo do regional respectivo e sem competição oficial esta época. O Aminata acabou por triunfar diante do Povoense mantendo intactas as ambições. O Sporting amealhou duas importantes vitórias, com especial relevo diante do Paredes, equipa candidata ao título. Todavia, terá um calendário muito complicado já que falta-lhe defrontar o campeão e vice-campeão regional do Norte, respectivamente CAPacense e Fluvial que são das equipas mais fortes no Campeonato. O Povoense acabou com duas derrotas, sendo a equipa que sofreu mais golos, notando-se que, por ser uma equipa mais jovem, dá sinais de estar ainda em fase de crescimento. Seja como for, com apenas 40% dos jogos realizados, há ainda muito Nacional para competir. A segunda jornada será a 29 e 30 de Julho, em Évora.Na recta final da preparação para as campanhas de qualificação, ambas as selecções masculinas e femininas aproveitaram para realizar alguns jogos de preparação com equipas internacionais. A expectativa aumenta já que está quase na hora! Começa já no próximo fim-de-semana em Rio Maio. Vamos a isto?No fim-de-semana, aproveitei e rumei a Paços de Ferreira para assistir à primeira jornada do Nacional de sub_18 masculino. Terra de boa gente, muitos apaixonados pelo Polo Aquático. Organização Top do CAPacense, como é hábito (parabéns!), 6 equipas, quase 100 atletas federados, uma oportunidade para observar aqueles que serão o futuro imediato do polo aquático. Jogos intensos, competitivos, adeptos incondicionais, em suma, uma jornada bonita para a promoção da modalidade.Onde estavam os responsáveis da FPN? Onde estavam representantes da Arbitragem? Não houve Observadores ou Delegados? Ninguém da FPN para tirar fotografias ou fazer registo do evento? Sim, eu sei que as selecções absolutas estavam em estágio noutros locais, mas estes miúdos mereciam outra atenção e carinho, já que são o futuro da modalidade… Na verdade, o "sinal" de indiferença foi dado na nomeação dos árbitros, já que sem qualquer competição a decorrer em paralelo, os melhores árbitros nacionais estiverem ausentes. Sintomático.O que tenho para dizer… SIC TRANSIT GLORIA MUNDI…Da viagem guardo uma estória. Sábado já noite avançada, em conversa com a Ana Silva, treinadora do Povoense, olho para o lado e vejo, atento, embora sonolento, uma criança com olhos curiosos a ouvir atentamente toda a conversa. Boceja de cansaço. São quase meia-noite. A Ana diz-me "Este é o André! 10 anos. Jogou hoje mini-polo no torneio da ANNP… é o meu Pivot! Máquina!". Os olhos brilharam com o elogio inesperado. Pergunto-lhe "marcaste muitos golos?". "Não sei… Alguns… E também dei a marcar…". "Uau, isso é que foi! E depois vieste ver os mais velhos, foi?". "Sim, vim apoiar os atletas do meu clube… eles precisavam!" disse com um sorriso ingénuo. Olhei-o e pisquei o olho. "Vou escrever sobre ti no jornal, pode ser?". "Não!". "Porquê?". "Tenho vergonha…". "Ora essa, vergonha? Nem penses…". André, como te disse, quem joga polo não tem qualquer vergonha, apenas um enorme orgulho. Sempre. És um miúdo cinco estrelas, trabalhador e espero que um dia sejas o grande pivot da selecção. Abraço!