Fim-de-semana preenchido!

Este foi mais um fim-de-semana com inúmeros jogos de diferentes competições, com emoção e competitividade. Vamos lá recapitular o que aconteceu.No Sábado realizaram-se quatro jogos da fase de qualificação da Taça de Portugal.O Fluvial visitou e derrotou o Leixões por 6-28 (1-8; 2-4; 2-10; 1-6). O CNPovoense visitou o CNAC de Coimbra tendo triunfado por 10-22 (1-5; 3-6; 1-7; 5-4). Destaque para os 6 golos de Erick Diaz e de Diogo Fonte, ambos do CNPovoense. O Paredes recebeu e triunfou diante do Cascais por expressivos 29-3 (7-0; 6-1; 6-0; 10-2), destacando-se os 6 golos de José Saraiva e 4 golos de Ricardo Teixeira, ambos do Paredes. No jogo entre equipas da primeira divisão, o CAPacense recebeu e triunfou diante do FOCA (2-4, 4-4, 6-3, 3-1) num jogo equilibrado em que ao intervalo os visitantes venciam por 6-8. Destaque para os 4 golos de Miguel Mariani e Luís Moreira do CAPacense e para os 5 golos de Carlos Ribeiro e 4 golos de João Sousa, ambos do FOCA.Na primeira mão das meias finais de acesso à final da Taça, o Benfica recebeu o Fluvial em casa num jogo que se antevia ser equilibrado e competitivo. O Benfica acabou por triunfar por um golo, levando assim um vantagem curta para a visita que irá realizar no próximo fim-de-semana à piscina do Fluvial. Do jogo, fica a nota para um dos melhores jogos de polo feminino realizado esta época em Portugal, com as equipas a apresentarem um elevado ritmo competitivo proporcionando um fantástico jogo para quem viu nas bancadas ou na transmissão online. Num jogo muito bem disputado de parte a parte, o destaque vai para os 4 golos de Nicola Mcleod do Benfica, 3 golos Ruth Ruiz do Fluvial e uma nota igualmente de destaque para a estreia da guarda-redes espanhola do Fluvial, Paula Jasny, que mostrou trazer uma segurança adicional à defesa do Fluvial. Em resumo, tudo em aberto para mais um grande jogo que se espera ver no próximo fim-de-semana! A não perder!No fim-de-semana houve jogos da jornada 4ª e 5ª do campeonato nacional sub23 feminino. No sábado o Fluvial recebeu e triunfou diante do Algés por 17-2. No Domingo, o Algés recebeu e perdeu contra o CAPacense por 6-9, num jogo equilibrado que acabou decidido no último parcial (0-1; 4-2; 2-3; 0-3). Destaque para os 3 golos de Ana Sousa do CAPacense.No Domingo realizaram-se na piscina do Fluvial dois jogos de qualificação para a fase final do campeonato de sub18 do respectivo grupo. Vitória do Fluvial de Alfonso Merino que cedo construiu uma vantagem no marcador (5-1 ao intervalo), numa vitória segura e tranquila perante o Sporting por 7-4 (3-1; 2-1; 1-2; 1-1). O CNPovoense, de Ana Silva triunfou diante do Aminata por 11-7, que se apresentou apenas com atletas sub16, num jogo que controlou desde cedo (4-2; 4-1; 4-1; 1-4), sendo que o CNPovoense se apresentou sem o seu jogador mais influente, João Moreira. Destaque para os 6 golos de António Dias do CNPovoense. No Domingo, o Paredes visitou o Lousada XXI tendo triunfado tranquilamente por 20-5 (7-2; 2-1; 5-1; 6-1). Destaque para os 5 golos de Francisco Ferras do Paredes.Na semana passada, por lapso, uma parte do texto relativa ao jogo da 2ª divisão em que o CNAC recebeu e triunfou diante do Leixões por 16-12 (4-4; 5-3; 2-2; 5-3) não foi publicada. Aqui está o texto em falta. Jogo equilibrado no primeiro parcial, sendo que o CNAC aproveitou depois para se distanciar no resultado e controlar o mesmo até ao final do jogo. Destaque para os 5 golos de dos irmãos Gonçalo Pina e Diogo Pina, ambos do CNAC e para os 7 golos de Rodrigo Rodrigues do Leixões.Continuam os trabalhos das selecções nacionais em preparação dos eventos que se aproximam. No Domingo, os absolutos tiveram mais um estágio, desta feita em Vila Meã, tendo recebido a visita do Presidente da Câmara Municipal de Amarante. Entretanto já foram divulgadas as listas de atletas que irão participar nos Jogos Mediterrâneos sub18 masculinos e as atletas sub19 femininas que irão participar na qualificação para o Europeu e para os próximos torneios em que irão participar. Parabéns a todos! Mais perto dos eventos, falaremos sobre estas selecções e respectivos compromissos.