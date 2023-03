"Fluvial campeão da fase regular!"Mais um fim-de-semana preenchido com jogos competitivos na primeira Divisão Masculina, na segunda Divisão e no Campeonato Feminino. Destaque igualmente para a divulgação do plano de trabalho da selecção masculina absoluta. Top!Neste fim de-semana realizaram-se 3 jogos, sendo que o maior destaque vai para a vitória do Fluvial na recepção ao Sporting, triunfando categoricamente e assim assegurando o primeiro lugar da qualificação da fase regular. Entretanto estão definidos os pares que irão, nos play-off jogar para a atribuição do título.O Fluvial recebeu o Sporting tendo triunfado por 15-8 (6-2;0-2;5-1;4-3), num jogo em que o Fluvial muito cedo definiu quem iria vencer o jogo, chegando a vencer por 6-0 ainda no primeiro parcial. Destaque para os 3 golos de Miguel Ramalheira, Tiago Parati e Diogo Pinto, todos do Fluvial.O CNAC visitou o Vitória de Guimarães sabendo que seria uma missão muito complicada. Os campeões triunfaram sem contestação num dos resultados mais desnivelados da fase regular 24-4 (6-1;3-0;9-2;6-1). Destaque para os 8 golos de Pedro Sousa do Vitória de Guimarães que terminou assim como melhor marcador da prova na fase regular e também destaque para os 4 golos de Miguel Morais, também do Vitória de Guimarães.O CAPacense visitou e derrotou o Povoense por 13-17 (3-6;3-5;4-2;3-4), num jogo com a curiosidade de perceber quem ficaria em 5º lugar. O CAPacense que se apresentou com 11 atletas acabou por se impor no jogo e no resultado obtendo a vantagem necessária para terminar no referido lugar na classificação final. Destaque para os 6 golos de Luís Moreira do CAPacense. De notar que nenhuma das equipas se apresentou, como tem sucedido nas últimas jornadas, com guarda-redes suplente.Para os Play-offs irão encontrar-se respectivamente Fluvial versus Paredes e Vitória Guimarães versus Sporting, sendo que os favoritos e melhor classificados Fluvial e Vitória Guimarães, terão a vantagem do factor casa no segundo jogo a disputar. Sporting e Paredes irão tentar contrariar o favoritismo das equipas que têm dominado o Polo Aquático Masculino nos últimos anos. Nota para a presença do Sporting nos play-offs posição inédita na história recente do clube.Neste fim de-semana realizou-se o jogo em atraso da primeira jornada CAPacense versus Lousada XXI em Paços de Ferreira e em que a equipa da casa triunfou tranquilamente por 17-3 (2-1, 8-1, 2-1, 5-0).Neste fim de-semana foram realizados 5 jogos, 3 a Norte e 2 a Sul.Naquele que seria o jogo com maior dificuldade já que visitava o 2º classificado na Zona Norte o Paredes B, o Fluvial B fez questão de manter o trajecto só com vitórias, triunfando por 11-18 (2-5; 0-4; 5-6 e 4-3) num jogo bem disputado em que o Fluvial B muito cedo controlou o jogo e o resultado. Destaque para os 5 golos de Diogo Pinto do Fluvial B e 6 golos de Rafael Sousa, do Paredes B.O Lousada XXI recebeu a visita do Leixões tendo empatado por 11-11 (0-3, 5-2, 5-4, 1-2), num jogo equilibrado e emocionante até ao fim. O golo do empate do Leixões foi obtido a dois minutos do fim. Destaque para os 5 golos de Rodrigo Rodrigues do Leixões e 3 golos de Ruben Barbosa do Lousada.O Povoense B visitou o FOCA, tendo sido derrotado por 14-9 (4-2;3-1; 3-2; 4-4), num jogo competitivo que a equipa do FOCA controlou desde cedo obtendo um importante triunfo que mantém intactas as ambições relativas à subida de Divisão. Destaque para os 6 golos de João Sousa do FOCA. Na última jornada a equipa do FOCA irá visitar o Paredes B, jogo que decidirá quem se classifica em 2º lugar com acesso aos play-offs para apurar o campeão da 2ª Divisão.O Aminata recebeu a visita do Cascais, tendo triunfado por 16-8 (3-1, 2-2, 6-3, 5-2), num jogo que controlou desde cedo. Destaque para os 8 golos de Domingos Jarreta do Aminata. Com este triunfo e com o empate do Benfica na visita ao Sporting B, a equipa do Aminata irá assim integrar o grupo das 4 equipas que irão disputar o título de campeão da 2ª divisão.O Benfica visitou a equipa do Sporting B com o intuito de assegurar a vitória. Foi um jogo emocionante, sempre equilibrado e que terminou com o resultado de 8-8 (1-1, 2-4, 2-1, 3-2) com o Sporting a assegurar o empate a 16 segundos do fim. Destaque para os 4 golos de André Machado do Sporting B. Nota final para os árbitros e oficiais de mesa que tiveram um dia infeliz com algumas falhas pouco adequadas a um jogo decisivo.A Federação Portuguesa de Natação divulgou que terão lugar duas concentrações nos dias 1 e 8 de Março Piscina Municipal Vila Meã com o objectivo de preparar a participação num estágio conjunto com a seleção de Cuba que terá lugar nos dias 11 e 12 de Março no Complexo das Piscinas de Guimarães. As duas seleções defrontam-se em dois encontros a saber Sábado às 19h00 e Domingo às 18h00. Os convocados são Carlos Gomes, Nuno Alexandre, Diogo Fonte, Pedro Sousa, Tiago Aparício, Diogo Pinto, Ricardo Teixeira, Dumitru Sobetchi, Ricardo Sousa, João Costa, Rui Ramos, João Leite, Salvador Lopes, João Silva, Tiago Parati, Luís Moreira, Xavier Sousa e Luís Abreu. À frente estará dos trabalhos estará Fernando Leite acompanhado por Diogo Ferraz e Vítor Macedo. Top! Top