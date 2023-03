Fluvial em grande e Sporting vence campeão nacional

Fim-de-semana dedicado a playoffs Absolutos masculinos e femininos, muitos jogos, competitividade, emoção. Destaque para a vitória em casa do Sporting perante os favoritos e actuais campeões Vitória de Guimarães e também para o Fluvial que venceu todos os jogos que realizou em Masculinos (1ª e 2ª Divisão) e Femininos, num fim-de-semana perfeito e imparável!Neste fim de-semana realizou-se a primeira volta dos Playoffs para atribuição do título com os jogos Paredes Versus Fluvial e Sporting Versus Vitória de Guimarães. Ambos os favoritos na condição de visitantes. Jogou-se igualmente para os playoffs do 4º ao 7º lugar, o CNAC versus Povoense.O Fluvial visitou o Paredes tendo triunfado por 7-11 (1-3;2-5;1-2;3-1), num jogo em que o Fluvial muito cedo mostrou quem iria vencer o jogo, com 5 golos de vantagem ao intervalo. Apesar de contar com mais 7 superioridades do que o Fluvial, o Paredes não conseguiu contrariar o jogo dominador do adversário. Tive a oportunidade de assistir ao vivo ao jogo e, de facto, esta equipa do Fluvial é um caso sério. Destaque para Tiago Paraty, num pico de forma incrível (4 golos) que na água define os tempos, ritmos e modelo de jogo, secundado por Tiago Aparício que esteve também fortíssimo na baliza e toda a equipa, qual orquestra afinada, "joga que se farta!". Palavra para o trabalho de mérito do treinador João Pedro Santos. Com um pé e meio na final, ao Fluvial resta confirmar o favoritismo que merece e esperar pela final para lutar pela conquista do título pelo qual os adeptos e atletas tanto anseiam. Estão, claramente, na pole position para o fazer.O Sporting recebeu e derrotou o Vitória de Guimarães por 14-11 (4-5; 4-2; 1-0; 5-4), num jogo competitivo e equilibrado em que o Sporting aproveitou no 4º parcial o momento para se distanciar no marcador até 5 golos de diferença e assim acabar por assegurar uma vitória em casa por 3 golos. Destaque para os 4 golos de Pedro Sousa (Guimarães), Luís abreu e David Dobos (ambos do Sporting). Destaque também para Daniel Carvalho na baliza do Sporting com uma exibição sólida nomeadamente em momentos chave do jogo. Expectativa para o jogo de Sábado em Guimarães, onde os campeões e favoritos Vitória de Guimarães vão receber o Sporting.O CNAC recebeu a visita do Povoense para a decisão relativa ao 6º e 7º lugar, tendo perdido por 13-14 (1-4;2-5;5-4;5-1), num jogo em que o Povoense alcançou uma vantagem confortável, mas num esforço final do CNAC conseguiu diminuir para um golo de diferença. Destaque para os 6 golos de Gonçalo Pina do CNAC.Neste fim de-semana realizou-se o jogo da primeira mão dos playoffs femininos que opôs o CAPacense versus Fluvial em Paços de Ferreira. Jogo competitivo em que o Fluvial alcançou uma vitória por 10-14 (4-3; 1-4; 3-3; 2-4) com a decisão do resultado final a ficar para o 4º parcial. Destaque para os 5 golos de Vanessa Freire do CAPacense.Neste fim de-semana foram realizados inúmeros jogos para dos playoffs do 1º ao 4º lugar (fase concentrada com 6 jogos relativos às 1ª, 2ª e 3ª Jornada), do 5º ao 8º lugar (neste caso o FOCA Versus CDUP) e finalmente do 9º ao 11º lugar (Povoense B versus Lousada XXI).Com 6 jogos entre Sábado e Domingo, Fluvial B, Sporting B, Paredes B e Aminata jogaram entre si num conjunto de jogos bem disputados e competitivos. No final, destaque para a equipa do Fluvial que ganhou todos os jogos de forma categórica (20-12 frente ao Aminata, 12-8 frente ao Paredes B e 14-7 frente ao Sporting B) demonstrando porque é a única equipa que só obteve vitórias ao longo da época. Com um ritmo fora do alcance dos adversários o Fluvial deu um importante passo para vencer a 2ª divisão masculina. De parabéns a dupla técnica João Pedro Santos e Arthur Neves. Com