«Momentos de Decisão!»

Nas últimas semanas e particularmente no último fim-de-semana (incluindo o feriado), muitos jogos, muitas decisões em jogo com muita competitividade e emoção! Vamos lá recapitular o que de mais importante aconteceu!Com dois jogos realizados, ambos na piscina do Fluvial (Sábado e Terça-Feira) e com duas vitórias como forasteiro, o Vitória de Guimarães deu um passo de gigante para a revalidação do título de campeão nacional já que irá receber o Fluvial na sua piscina no próximo fim-de-semana, beneficiando do factor casa e do apoio do seu público. Dois jogos, duas estórias diferentes. No Sábado o Vitória de Guimarães controlou desde cedo o marcador e o ritmo de jogo surpreendendo o Fluvial que não conseguiu contraria o jogo dos campeões, sempre concentrados e competitivos. Triunfo expressivo dos comandados de Vítor Macedo por 8-14 com o inevitável Pedro Sousa a destacar-se com 4 golos, bem como o guarda-redes Carlos Gomes, muito forte na baliza dos campeões. Na 3ª feira, novo confronto, desta vez com o Fluvial a entrar muito forte e a conseguir uma vantagem de 4 golos (6-2) ao intervalo. Responderam os campeões nacionais que conseguiram igualar o resultado no final do tempo regulamentar (9-9), sendo a decisão remetida para o desempate por grandes penalidades onde o Vitória conseguiu assegurar o triunfo. Expectativa para ver o que conseguirá o Fluvial fazer na visita a Guimarães. Tem a palavra o técnico João Pedro Santos do Fluvial que tentará impedir a renovação do título por parte do Vitória de Guimarães de Vítor Macedo que, em casa, tudo fará para assegurar o título já no Sábado. A acompanhar com todo o interesse! Top!Paredes e Sporting disputaram o primeiro jogo, em Paredes, para definição do terceiro e quarto lugar do campeonato. O triunfo por um golo de diferença (13-12) dá ao Paredes uma vantagem mínima na visita à casa do Sporting no próximo fim-de-semana. Também por um golo (11-10), o Povoense triunfou diante do CAPacense no primeiro de dois jogos para definir o 5º e 6º lugar. No próximo fim-de-semana o CAPacense receberá o Povoense.Nota para o facto de o Povoense ter anteriormente disputado o 6º e 7º lugar com o CNAC. Dois triunfos para o Povoense que assim relegou o CNAC para o 7º lugar do campeonato. Note-se no entanto que a equipa de Coimbra discutiu até ao fim o resultado em ambos os jogos, dando brilho ao trabalho feito pelo dupla Cristina Mariani e Nuno Mariani que fizeram a equipa de Coimbra "crescer" a olhos vistos! Top!Na visita às campeãs nacionais do Benfica, o Fluvial conseguiu um importantíssimo triunfo por 5-7 num jogo emocionante onde as comandadas de Nuno Marques deram um importante passo rumo à conquista do título que escapa ao Fluvial há alguns anos. Para António Machado, técnico do Benfica e campeão em título, a pressão está ao rubro já que na visita ao Fluvial, outro resultado que não o triunfo, significará perder o título para as rivais do Fluvial. É curioso que no início da época, no primeiro jogo em Lisboa, em que o Benfica triunfou com aparente facilidade por 17-12 tive a oportunidade de falar com o técnico do Fluvial e já na altura me pareceu claro que o Nuno Marques tinha sentido que era possível derrotar a equipa do Benfica. Aconteceu entretanto e de novo num jogo tão decisivo para a equipa e para os objectivos traçado para esta época. A acompanhar com todo o interesse! Top!Com a saída inesperada do Paredes B da competição, ao Fluvial B bastava um triunfo diante do Aminata para vencer o título da 2ª Divisão, o que fizeram no Sábado de forma competente e incisiva. Mérito para os atletas e para o treinador campeão Artur Neves. O Sporting ficou em 2º lugar e o Aminata em 3º lugar. Relativamente à disputa para a subida de divisão, os próximos jogos serão decisivos para perceber quem se irá bater com o Aminata para a tão desejada subida de Divisão. Para já FOCA e Benfica perfilam-se como as equipas favoritas a fazê-lo. Veremos. Top!Há algumas semanas que foi anunciado o nome dos diversos adversários que Portugal (feminino absoluto, feminino sub_20 e masculino) irão defrontar ou na fase de qualificação ou no mundial sub_20 feminino a realizar em Portugal. Voltarei a este tema numa outra crónica com destaque específico sobre o trabalho das selecções. Top!