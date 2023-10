O Polo Aquático está de volta!

Com a realização da Supertaça Carlos Meinedo no fim-de-semana passado foi dado o pontapé de saída para a época 2023_2024. Apresentações de novos atletas, clubes com participação na Challenger CUP, reuniões secretas no polo feminino, em suma o polo volta a mexer em força! Vamos lá recapitular as mais recentes novidades.Como seria de esperar, organização exemplar, grande evento que muito orgulha o país e os amantes da modalidade. Portugal obteve a 16ª classificação (curiosamente a mesma do ultimo Mundial organizado na Madeira). Top!Do lado positivo, destaque para a obtenção de vitórias simbólicas relevantes, nomeadamente para o resultado frente à Africa do Sul e a performance de Madalena Lousa (melhor marcadora do evento). Note-se que este grupo de trabalho teve condições de preparação inéditas na história recente do polo português (selecções masculinas incluídas), marcando assim o fim de ciclo para um grupo de atletas que agora terão a oportunidade de se afirmar de vez no universo da selecção feminina absoluta. Do lado negativo, fica a memória de dois "infelizes" momentos do selecionador António Machado, quando usou o termo "mamutes" para descrever atletas adversárias e as acusações contra o Estado a propósito da naturalização de uma atleta. Sic Transit Gloria Mundi.Organizado pela ANNP, realizou-se igualmente o Torneio do Porto, este ano com um modelo que envolveu selecções masculinas (incluindo Portugal) e clubes no caso feminino. Oportunidade para ver bom polo aquático e bancadas cheias. Top!Como Nuno Lobo lembrou e bem num artigo de opinião, Carlos Meinêdo foi um dos primeiros professores de Educação Física com especialização em natação e polo aquático, sendo fundador do polo aquático do Salgueiros desenvolvendo em Felgueiras um trabalho notável. Desaparecido precocemente e como forma de homenagem é em Felgueiras que todos os anos se disputa a Supertaça de polo aquático batizada com o seu nome. Já agora não fazia sentido ser disputada noutro sítio.No troféu masculino, o Vitória De Guimarães de Vítor Macedo defrontou e derrotou o Paredes por 17-11 num jogo em que evidenciou um momento expressivo de forma para o início de época. Oportunidade para ambas as equipas apresentarem novos reforços, com destaque para Diogo Fonte que se transferiu do Povoense para o Paredes. Do lado do Vitória, destaque para o reforço búlgaro e para o reforço canadiano. Em jogo, destaque maior para Pedro Sousa, imparável.No Troféu feminino, o Benfica triunfou por expressivos 29-7 diante do Cascais. Destaque para os 14 golos de Madalena Lousa.Nota para a arbitragem conduzida por dois árbitros internacionais Luís Alves e Eurico Silva, ambos de Felgueiras. Top!Vitória de Guimarães, Fluvial e Sporting irão participar em masculinos na LEN Challenger Cup, competição criada este ano. No caso de Fluvial e Vitória de Guimarães, fica o aliciante dos jogos se realizarem na piscina do Fluvial (anfitrião e organizador do grupo), oportunidade para quem quiser ver polo aquático do mais alto nível. O Sporting deslocar-se-á à Turquia.Fluvial e Benfica irão participar em femininos na LEN Challenger Cup. No caso do Fluvial deslocar-se-á à Bulgária e o Benfica à Chéquia.Já só faltam só 8 dias! Boa sorte para todos!No polo masculino, como sempre os clubes reforçaram-se e inscreveram algumas caras novas. O destaque maior vai para as transferências de Ricardo Sousa do CAPacense para o Fluvial, de Diogo Fonte do Povoense para o Paredes e de Tomás Magalhães do Fluvial para o Povoense. No caso dos reforços, destaque para os dois reforços já mencionados do Vitória de Guimarães. Sporting e Fluvial irão apresentar respectivamente um russo e um eslovaco. De igual modo, destaque para os 3 atletas italianos que reforçam a equipa masculina do Benfica. De Itália chegou igualmente o novo técnico do CAPacense que irá comandar uma equipa nova e ambiciosa, à imagem da equipa de Ana Silva do Povoense e também do CNAC, agora treinado por Filipe Oliveira.No polo Feminino o destaque vai para os reforços do Benfica, Noelia Mora proveniente de Espanha e Kerem Noy de Israel.É já este fim-de-semana que começa a primeira jornada do campeonato com um jogo grande opondo o Vitória Guimarães ao Paredes, em Guimarães, equipas que acabaram de se defrontar na Supertaça. O Fluvial recebe o Povoense, o Sporting visita o CAPacense e o CNAC de Coimbra recebe a recém-promovida equipa do Benfica. Para além de um campeonato com 8 equipas, a principal novidade é de facto a recém-promovida equipa do Benfica. Aqui ficam algumas afirmações de uma entrevista dada pelo sub_capitão Ruben Santos: "O objetivo para este primeiro ano é a manutenção na 1° divisão! A maioria da equipa não tem experiência na 1° divisão mas sabemos porque estamos aqui, apesar da inexperiência no principal escalão, todos os atletas tem muitos anos de carreira! Acredito também que será uma época em crescimento com os melhores resultados na segunda metade da época!".Sem ainda um quadro competitivo definido, muito se especulou nas últimas semanas sobre a possibilidade de um torneio Luso-Galaico, modelo híbrido, com as equipas portuguesas (leia-se Fluvial, FOCA, Cascais, CAPacense e Benfica) a participarem com equipas da Galiza do qual resultaria uma classificação do acesso aos playoffs. Aparentemente e finalmente esta ideia deste torneio terá ficado sem efeito. A propósito, espanta-me a insistência num modelo competitivo que seria objectivamente ilegal. Passo a explicar. Com o regulamento do campeonato referente à época de 2023_24 homologado e publicado, qualquer "tentativa de alteração competitiva" resultaria num Não rotundo por parte do IDPJ ou, pior, no risco da perda automática dos respectivos apoios. Logo a questão é simples. Ninguém na Federação pediu um parecer ao Departamento Jurídico? Já agora, acho que a existência de um torneio luso-galaico é uma boa ideia desde que não seja subsidiado pela FPN. Pode ser fruto da acção dos clubes e das associações regionais de Natação em prol do desenvolvimento do polo feminino. Porém, a subsidiação por parte da FPN introduz automaticamente uma questão de equidade face ao polo masculino, já que as equipas masculinas poderiam reclamar igual estatuto para competir num qualquer torneio em Espanha. Em resumo, alguém na FPN anda muito distraído.Uma suposta reunião secreta promovida pelo treinador do Benfica António Machado apenas com clubes com equipas femininas da qual resultou uma proposta para avançar com um torneio Luso-Galaico, vertida na forma de texto num email, gerou um mal-estar expressivo junto de diversos agentes desportivos do polo aquático nacional. No essencial, no referido email são feitas afirmações que vinculam clubes terceiros ausentes na cedência de jogadoras bem como afirmações que asseguram apoios financeiros expressivos por parte da FPN (também ela não representada na referida reunião). O espanto, óbvio, resulta de certezas de cedências e apoios sem que qualquer das partes (leia-se clubes e FPN) estivessem presentes para tomar conhecimento dos mesmos e assumir os respectivos compromissos. A questão ganha contornos de profundo mal estar já que António Machado terá falado em nome da FPN ou assegurando que teria o aval da Federação. A pergunta óbvia é, o Presidente da FPN sabia desta reunião? Delegou em António Machado as decisões em nome da FPN? Ou foi ao contrário, isto é os clubes reuniram-se para apresentar uma proposta à FPN? Se foi o caso, como se pode ter a certeza de receber apoios que ainda não foram sequer solicitados? De facto, nesta história ninguém fica bem na fotografia. Ninguém.