Paredes derrota campeão Vitória na Taça!

Jogos decisivos com tudo a mexer a caminho da Guarda para as meias finais e finais da Taça de Portugal masculina e feminina já no próximo fim-de-semana. Também se realizou jornada da 2ª fase de qualificação dos nacionais de Sub-14. Top!Com um triunfo em casa perante o CAPacense o Sporting assegurou a presença nas meias finais da Taça, num jogo competitivo e muito equilibrado onde apenas no último parcial o Sporting conseguiu distanciar-se no marcador (5-1 no parcial) e assegurar a Vitória. Destaque para os 7 golos de Luís Abreu no Sporting. Com lugar assegurado nas meias-finais, os leões esperavam pela decisão do jogo que opunha Paredes ao Vitória de Guimarães.No "jogo grande", em Recarei, o Paredes jogava um jogo com especial significado já que derrotando os campeões nacionais assegurava o acesso às meias-finais e afirmava-se como um dos favoritos à conquista do troféu. E foi isso mesmo que aconteceu, isto é um triunfo por 13-12 (3-2, 3-5, 3-2 e 4-3) perante os campeões nacionais. Jogo intenso, ambiente eletrizante, muito equilibro (por duas vezes cada equipa esteve à frente do marcador), sendo que o Paredes obtém o golo de vantagem a 8 segundos do fim. O grande destaque do jogo acabou por ser o reforço apresentado pelo Paredes, Guilherme Gomes atleta brasileiro, que com 6 golos mostrou a razão da sua contratação e o impacto que teve no jogo.No outro grupo, Fluvial e Povoense tinham a missão facilitada já que iriam enfrentar equipas da segunda divisão e apresentavam-se como naturais favoritos. Triunfos expressivos e previsíveis por 31-7 no jogo Fluvial versus Leixões e 34-8 no jogo Povoense versus Lousada XXI. A meia final ficou assim decidida com as equipas favoritas, Fluvial e Povoense, a assegurarem a qualificação esperada.Com o peso do triunfo conseguido e como foi conseguido, o Paredes assume-se não só como favorito na meia final que irá disputar diante do Sporting, mas também como principal favorito a conquistar a Taça de Portugal, até porque se anuncia a chegada de mais um reforço. Sporting e Povoense terão assim a espinhosa e difícil missão de tentar derrotar os dois clubes favoritos a estarem na final, isto é Paredes e Fluvial.Com 2 jogos e duas vitórias diante do Fluvial, a equipa feminina do Benfica qualificou-se para final da Taça onde se apresenta como superfavorita e conquistar o troféu. Irá defrontar o Cascais que derrotou o Lousada XXI em dois jogos e assim conseguiu um feito inédito na história do clube, apurando-se para a final da Taça.Com 15 jogos realizados entre Sábado e Domingo em diferentes piscinas do país, este foi o fim-de-semana de festa para todos os atletas sub_14, rapazes e raparigas! Formados os grupos de Ouro, prata e bronze, foi mesmo uma alegria para todos! Top! Top!Foi divulgado o grupo de atletas femininas selecionado para os jogos de qualificação para o Europeu que terão lugar de 20 a 25 de Junho em Rio Maior. Antes haverá estágio nas piscinas do Benfica e do Jamor. Top!Chegam os momentos de decisão e quase sempre os agentes do Polo Aquático português, leia-se dirigentes, jogadores e treinadores, fazem dos árbitros o alvo da sua frustração e ira. Sou sensível a casos em que de facto as equipas de arbitragem não estiveram bem ou, em determinados jogos, as nomeações são "estranhas" na razão de que alguns jogos, nomeadamente mais importantes ou decisivos devem ser arbitrados pelos melhores árbitros nacionais e nem sempre essa escolha acontece. Também eu já vi arbitragens más ou muito más, nomeadamente nos escalões e formação. Casos quase sem explicação.Primeiro, estatisticamente é quase impossível um árbitro não errar num jogo de polo. Porquê? Porque são 32 minutos de jogo, perto de 90 momentos ofensivos (acumulado das 2 equipas), logo 180 situações potenciais de decisão (num momento ofensivo a observação é feita para os dois lados, isto é para quem defende, mas também para quem ataca), sendo que, por jogo, uma equipa de arbitragem pode chegar facilmente a 100 decisões o que dá uma média de uma intervenção a cada 15 a 20 segundos. Num jogo em que o árbitro observa 20% das acções, já que 80% das mesmas ocorre debaixo da água, o que dizer?Segundo, os jogadores, treinadores e dirigentes também erram. E muito. Veja-se o caso da utilização irregular de um jogador do Fluvial na final do regional de sub_18 da ANNP. Alguém errou, certo? E houve gritaria? Insultos? Inversamente, num momento intenso de um jogo um árbitro toma uma decisão, é o fim do mundo. Acresce que o árbitro não tem uma claque, um público afecto à sua equipa, um delegado de jogo ou treinador adjunto que o defende ou no limite "alguns malucos" que fazem tristes figuras nas bancadas das piscinas a defender a sua equipa e insultar os árbitros. Objectivamente, os árbitros não têm quem os ajude ou defenda.Terceiro, frequentemente ouço treinadores a dizerem que tiram um jogador da água para acalmar, oxigenar, etc. E o árbitro, também pode suspender o jogo para acalmar ou oxigenar? Não. Objectivamente os árbitros, pelo menos alguns, não estão mentalmente preparados para a exigência de determinados jogos, piscinas, públicos etc. Dão cedo sinais de stress e, por vezes, "descontrolam-se" e perdem as rédeas do jogo. A ausência frequente de um delegado observador do CNA (que devia ser mandatório) não ajuda de todo. Mas ninguém ou quase ninguém lhes facilita a vida. E, de um modo, muito português, arranja-se sempre a mesma desculpa para o insucesso. Sim, porque os jogadores falham golos, falham blocos defensivos, os treinadores fazem disparates incríveis e comprometem o sucesso momentâneo da equipa, mas está tudo bem, porque os árbitros é que são os culpados. Nem de propósito, este ano, em conversa com o responsável pela organização na África do Sul do torneio de Gauteng, o responsável pela arbitragem comentou que as equipas portuguesas eram "diferentes" porque "barafustavam e falavam muito com os árbitros". Pois…Quarto. Ouço com frequência reparos por uma grande penalidade claríssima não marcada a favor de uma equipa. Ninguém comenta que essa equipa teve um apenas um aproveitamento de 20% nas superioridades numéricas. A estatística no polo não existe. Há o monopólio dos golos marcados, único critério pelo qual se avalia um jogo. Ninguém se preocupa com percentagem de aproveitamento de superioridades, eficácia de remate, shots on target, etc. Mas há uma estranha estatística de que toda a gente se lembra. Os erros dos árbitros. Ora bolas!Em conclusão, deixo um conselho a todos. Todos. Respirem fundo e aproveitem porque um jogo de polo aquático é algo de absolutamente espectacular se todos estiverem focados e a fazer o seu trabalho!Tive a oportunidade recente de privar pessoalmente com um peso pesado da história recente do polo aquático húngaro e mundial, Vince Balasz, que esteve de férias em Portugal. Capitão da selecção húngara com mais de duas centenas de internacionalizações, 3 participações olímpicas, treinador campeão europeu e mundial em escalões de formação, enfim, top, top. De entre muitas estórias, registei uma que achei engraçada. "António, este ano introduzimos uma alteração no plano de treinos da nossa equipa de Sub-12 que está a ser um sucesso tremendo!". "Boa! Qual é?". "Agora temos um treino de duas horas ao Domingo às 7:00 da manhã. Sucesso! Temos a piscina cheia e os miúdos não falham!". Fiquei a pensar…. Algum clube em Portugal fazia isto? Alguma piscina em Portugal abria às 7:00? E os pais dos atletas deixavam? Pois, outra realidade…