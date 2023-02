Playoffs quase a chegar!

Mais um fim-de-semana preenchido com jogos e com emoção, na primeira Divisão Masculina e no Campeonato Feminino. Destaque igualmente para a publicação da FPN do Plano de Alto Rendimento para o PA ano 2023 e, finalmente, uma celebração especial, já que faz um ano que esta coluna dedicada ao Polo Aquático se iniciou. Espero que tenha suscitado o interesse e entusiasmo que estiveram na origem da sua publicação.Neste fim de-semana realizaram-se 3 jogos, sendo que o maior destaque vai para a vitória do Fluvial na visita a Paredes, mantendo o primeiro lugar do campeonato.O Sporting recebeu o Povoense (desfalcado de algumas unidades), tendo triunfado com por 24-14 (7-4;5-4;6-3;6-3), num jogo controlado desde muito cedo. Apesar do domínio do jogo, de jogar em casa e ter o resultado controlado, a equipa do Sporting foi acumulando exclusões até um total de 24 contra apenas 10 por parte do Povoense. Destaque para os 6 golos de Luís Abreu do Sporting e 4 golos de André Vieira do Povoense.O Fluvial visitou o Paredes tendo triunfado por um golo 13-14 (5-6;4-1;2-4;2-3), num jogo emocionante e competitivo em que, ao intervalo, o Paredes tinha a vantagem de 2 golos. Destaque para os 7 golos de Tiago Paraty do Fluvial e 5 golos de Nuno Alexandre do Paredes. O Paredes que folga na última jornada irá esperar pelo resultado do Fluvial versus Sporting para perceber se jogará com o Fluvial ou com o Vitória de Guimarães os playoff do título.O Vitória de Guimarães visitou e derrotou o CAPacense por 11-19 (4-5;2-4;3-3;2-7), num jogo em que os campeões controlaram o resultado e o jogo até ao 4º parcial em que estiveram 6 minutos sem sofrer golos e se distanciaram de vez no resultado. Destaque para os 8 golos de Pedro Sousa e 5 golos de Dumitru Sobetchi, ambos do Vitória de Guimarães.Neste fim de-semana foram realizados 2 jogos.O Cascais recebeu a visita do Lousada XXI, tendo triunfado por 14-8 (4-0; 5-2; 3-5; 2-1) num jogo bem disputado em que o Cascais controlou o jogo e o resultado do início ao fim. Destaque para os 4 golos de Matilde Malva do Cascais.O CAPacense recebeu a visita do Benfica, tendo sido derrotado 14-16 (1-4;3-5;3-5;7-2), num jogo equilibrado e competitivo, sempre com o Benfica a gerir o jogo e marcador até à entrada do último parcial em que o CAPacense respondeu e conseguiu atenuar a expressiva diferença do marcador. Destaque para os 4 golos de Madalena Lousa e Marian Mendes, ambas do Benfica. Com este resultado o Benfica volta ao 1º lugar da tabela (com os mesmos pontos que o Fluvial). Falta duas jornadas para definir quais serão os confrontos entre as equipas nos play-offs.A Federação Portuguesa de Natação publicou as linhas orientadores do Plano de alto Rendimento para o Polo Aquático para o ciclo 2022-2024. De entre todas as iniciativas, destaco os centros de treino para as selecções dos escalões de formação. Top!