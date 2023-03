Playoffs 'quase' definidos!

Mais um fim-de-semana preenchido com jogos competitivos na segunda Divisão Masculina e no Campeonato Feminino. Top!Neste fim de-semana realizaram dois jogos da 9ª jornada, o Cascais versus Fluvial e o Lousada XXI versus Benfica.Na visita a Cascais, o Fluvial triunfou tranquilamente por 5-16 (2-6;0-6;2-2;1-2) num jogo bem disputado em que o Fluvial decidiu muito cedo o jogo. Destaque para os 4 golos de Lídia Rocha do Fluvial.O Lousada XXI recebeu a visita do Benfica tendo sido derrotado por expressivos 3-28 (1-9;1-2;1-9;0-8), num jogo de sentido único. No vendaval ofensivo do Benfica, destaque para os 13 golos de Madalena Lousa, líder destacada das melhores marcadoras do campeonato nacional.A uma jornada do final do campeonato, apenas uma improvável derrota do Benfica na visita a Cascais alterará as parelhas definidas para os play-offs. Assim, muito provavelmente teremos o confronto Fluvial Versus CAPacense e Benfica Versus Cascais para a atribuição do título de campeão nacional feminino.Neste fim de-semana foram realizados 3 jogos, 3 a Norte e 2 a Sul.O Paredes B recebeu a visita do FOCA, num jogo que tinha como ponto de interesse definir quem iria à Final Four para decidir o campeão nacional e triunfou por 13-11 (4-3, 3-1, 3-4, 3-3), num jogo que controlou evitando no final a tentativa de aproximação no resultado por parte do FOCA. Destaque para os 3 golos de de André Coelho do Paredes B e 4 golos de Carlos Ribeiro do FOCA. Com este triunfo o Paredes B irá participar nos Play-off para atribuição do título. O FOCA irá participar no grupo para definição do 5º ao 8º lugar, no qual irão igualmente participar CDUP, Benfica e Cascais. Note-se que o FOCA como melhor classificado na zona Norte irá disputar com o Aminata o acesso à Primeira Divisão Masculina.Num jogo muito equilibrado o Lousada XXI visitou o Povoense B e tentou até ao fim conquistar um ponto na classificação final da fase regular. O Povoense B acabou por triunfar por 13-12 (),marcando o golo da vitória a 43 segundos do final do jogo. Destaque para os 3 golos de Gonçalo Monte do Povoense B e 5 golos de Ruben Barbosa do Lousada XXI.O Leixões recebeu o CDUP, tendo sido derrotado por 7-14 (2-3;1-3; 1-4; 3-4), num jogo competitivo que o CDUP desde cedo controlou o jogo e o resultado. Destaque para os 4 golos de Filipe Fernandes e Barnardo Pinto, ambos do do CDUP.O Aminata visitou o Benfica, tendo triunfado por 13-14 (1-3, 3-2, 6-2, 3-7), num jogo em que o Benfica chegou a estar a vencer por 4 golos e não conseguiu segurar a vantagem. Destaque para os 3 golos de Domingos Jarreta e Paulo Albardeiro, ambos do Aminata e 4 golos de Jairo Campo e 5 golos de Joan Ramos, ambos do Benfica.O Sporting B visitou a equipa do Cascais com o intuito de assegurar mais uma vitória. Foi um jogo emocionante, sempre equilibrado e que terminou com o resultado de 11-11 (0-2, 3-3, 2-3, 6-3), sendo que o 4º parcial foi determinante com o Cascais a assegurar o empate no último segundo do jogo após através de marcação de grande penalidade. Um ponto importante e moralizador para a equipa do Cascais que até então só tinha pontuado contra o Benfica.