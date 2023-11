Polo Aquático: Benfica vai disputar medalha de bronze da Challenger Cup feminina

O Benfica apurou-se este sábado para o jogo pelo terceiro lugar na Challenger Cup feminina de polo aquático, terceira competição europeia que em 2023/24 vive a edição inaugural, com o Fluvial Portuense a disputar o quinto posto.

No grupo A da 'final a seis', as encarnadas perderam, na sexta-feira, com o Estrela Vermelha (13-10) e hoje bateram o Jadran Split por 12-8, em Zagreb, para marcar encontro com o Zavk Mladost na luta pelo bronze.

A 'poule B' foi mais aziaga para o Fluvial, que perdeu com o Mladost (17-9) e com o Izmir (18-8), seguindo para a disputa do quinto e sexto lugares, ante o Jadran Split.

A fase final da edição inaugural da prova, marcada para Zagreb, seguiu-se a uma fase de qualificação em que ambas as equipas lusas conseguiram apurar-se no segundo lugar dos respetivos agrupamentos.