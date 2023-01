«Queremos que o polo aquático se torne mais inteligente, menos físico e em especial mais compreensível»

Foi um fim-de-semana com paragem de jogos da Primeira e segunda divisão masculina, mas com jogo grande no Feminino, o Fluvial versus Benfica. E que jogo! Pelo meio, uma acção de formação exemplar e um enorme elogio aos clubes e Associações Territoriais que definitivamente estão a apostar na formação! Top!Neste fim de-semana estavam previstos dois jogos, a saber Fluvial versus Benfica e CAPacense versus Lousada XXI. Só o primeiro se realizou.O Fluvial recebeu a visita do Benfica, líder, tendo triunfado por 8-7 (2-1, 0-1, 5-3, 1-2), num jogo bem disputado e intenso em que as atletas do Fluvial se apresentaram fisicamente muito fortes e conseguiram impor o seu jogo. Do lado do Benfica, nota para a estreia de uma nova guarda-redes, proveniente de Espanha, que começou recentemente os treinos de polo aquático após uma paragem de meses. A nível individual, destaque para os três golos de Catarina Reis do Fluvial e dois golos por parte de Madalena Lousa e Carlota Milheiro, ambas do Benfica. Em resumo, o campeonato está lançado com emoção e competitividade, não esquecendo que a equipa do CAPacense tem igualmente uma palavra a dizer sobre o título em disputa. Para a história fica uma vitória moralizante e muito importante para o Fluvial.Estando previsto para as 20:00 de sábado, as equipas não competiram por falta de comparência do Lousada. A propósito desta insólita ocorrência, a Direcção do CAPacense fez a seguinte declaração/esclarecimento: "Este jogo estava marcado desde Outubro. Para nossa surpresa na passada quinta-feira ao final da tarde recebemos um email da FPN a avisar que não tínhamos árbitros para um jogo do campeonato nacional feminino e que deveríamos remarcá-lo. Após tentativas de contato, nomeadamente com o vice-presidente da FPN, fomos ignorados. Será que os responsáveis do Conselho de Arbitragem sabem que os atletas tem que se deslocar para poder estar no fim-de-semana em Paços de Ferreira? Sabem que temos encargos com o aluguer da Piscina, que de um dia para outro não podemos anular? Seja como for, à hora do jogo a equipa do CAPacense estava presente e os árbitros presentes fizeram a ata e o relatório do jogo, pelo que para o nosso clube o jogo foi realizado. Quanto aos emails enviados, gostava de ter tido pelo menos alguma resposta e até agora ainda ninguém se pronunciou. Profundamente lamentável…".A Federação Portuguesa de Natação (FPN) realizou no auditório Casa da Portela da cidade de Amarante uma ação de formação sobre "Novas Regras do Polo Aquático – Explicação e interpretação das novas regras", o qual contou com a assistência de mais de 70 participantes, entre jogadores, treinadores, árbitros e outros interessados, estando a formação a cardo do de Boris Margeta, da Eslovénia, árbitro da FINA e da LEN e presidente da Associação Internacional de Árbitros de Polo Aquático (WWPRA). Boris Margeta, considerado um dos melhores árbitros da atualidade explicou bem cedo no decurso da acção que "As novas instruções e regras fazem parte do desenvolvimento do polo aquático nos últimos 5 anos. Queremos que o polo aquático se torne mais rápido, mais inteligente, menos físico e em especial mais compreensível para espectadores e patrocinadores". No final, deixou uma mensagem "Estou muito honrado por Portugal me convidar para partilhar o meu conhecimento na perspetiva dos árbitros. Sei que a cidade de Amarante apoia muito o polo aquático e estou muito feliz por estar cá nesta cidade que me surpreendeu pela sua beleza e hospitalidade". Esta acção em Amarante foi possível graças ao apoio do Presidente José Luís Gaspar e da autarquia de Amarante pela cedência do espaço e pela colaboração incansável da Patrícia Magalhães em representação do Amarantus Aquatic Club. Quanto à formação, que tive o prazer de assistir, começou com uma simples explicação, "Digam Boris porque Margeta só quando o meu pai me repreendia!". Risos. Estava dado o mote para o que foi uma formação animada, entusiasmante, participada (nota para muitos atletas da selecção que foram bastante interventivos mostrando um forte interesse nos conteúdos), com perguntas e respostas, vídeos ilustrativos com perguntas à plateia para avaliação de cada situação, boa disposição (nomeadamente cada vez que Boris fazia uma pergunta aos árbitros presentes e pedia-lhes "Por favor, não respondam errado… Ok, não faz mal, noutros países em que fiz esta formação, normalmente são os árbitros quem acerta menos nas respostas!!". No final, destacaria: "Queremos que o polo aquático se torne mais rápido, mais inteligente, menos físico e em especial mais compreensível para espectadores e patrocinadores". "Caso se justifique os árbitros podem e devem comunicador com os treinadores e os atletas de forma respeitosa e exigir reciprocidade". "De todos os intervenientes na piscina, nós os árbitros somos quem deve demonstrar maior calma e auto-controlo". "Um árbitro não deve ter problema em reconhecer um erro. Esta admissão de erro não deve ser aproveitada por terceiros para comportamentos inapropriados". Acção e Formador Top, Top, Top!Antes de partir de Portugal, aproveitei para falar em detalhe com Boris Margeta. Para quem não tem uma ideia exacta de quem é, talvez valha a pena resumidamente apresentar alguns número impressionantes. Vou repetir, impressionantes: 5 presenças em jogos Olímpicos, incluindo uma Final Olimpica, 10 presenças em campeonatos do Mundo (8 na Final), 9 presenças em campeonatos Europeus (7 na Final), duas FINA CUP, 5 World League Super Final, 16 finais da European Champions League, das quais 9 presenças na Final. Ufa!"O Polo Aquático tem sofrido muitas alterações nos últimos cinco anos, uma vez que o jogo se estava a tornar demasiado estático e físico. Lentamente criámos, quero dizer, juntamente com treinadores e jogadores, regras para tornar o jogo mais rápido, com mais golos com mais ações. Provavelmente o maior impacto da rapidez do nosso desporto foi a mudança que a bola é colocada no jogo no local onde a bola não é a falta. De igual modo, para eliminar alguns dos erros e ajudar os árbitros, o VAR foi introduzido. As últimas alterações foram feitas com o propósito de reduzir o julgamento subjectivo dos árbitros e unificar alguns tipos de faltas. Assim, a simplificação de algumas regras tornará o nosso desporto mais compreensível para os espectadores e essa é uma das tarefas mais importantes que temos que assegurar. Estamos a jogar polo aquático para os espectadores, isto é, o público e não para nós mesmos. Deste modo e em resumo, foram alterados três tópicos principais para cumprir estas tarefas:1. Dois metros de linha com a área de golo, que vai unir e simplificar as chamadas "offside" e dar novo espaço ativo aos jogadores dos cantos, que se tornarão perigosos para a defesa, com novas ações e potencialmente golos;2. Vantagem nas faltas de grande penalidade, para que os jogadores terminem a ação e não esperem pela chamada do árbitro, mais uma vez espera-se ter mais golos e movimentos dinâmico e atrativos, bem como vantagens em contra-ataques, o que protegerá os jogadores com vantagem para prosseguir com as ações ofensivas;3. A utilização do VAR para detecção de atos violentos é também uma importante e positiva mudança, uma vez que a violência não tem lugar em nenhum desporto. Muitas vezes ouço dizer que o polo aquático é rugby na água. NÃO É VERDADE! O polo aquático é o primeiro desporto de equipa nos Jogos Olímpicos. Transformou-se num desporto bonito, embora difícil e saudável. Os nossos jogadores são muito justamente estrelas e devem ser tratados como tal, basta olhar para os seus corpos, amizade e camaradagem, dedicação em horas de prática na água e no ginásio... e, por isso, eliminar o jogo físico e agressivo e proteger o jogador de lesões é uma das primeiras prioridades do árbitro.No final, gostaria de felicitar sinceramente a Federação Portuguesa de Natação, a Cidade de Amarante, histórica e de grande beleza assim como o Presidente da Camâra, José Luís Gaspar, pela calorosa hospitalidade e grande organização. Como eu venho de um país pequeno, sei muito bem como é difícil para os nossos países participar e encontrar fundos para as nossas equipas, mas Portugal provou mais uma vez que merece estar em todas as competições, por isso desejo-vos um grande futuro no polo aquático e muita participação especialmente nas categorias jovens, pois essa é a sua principal motivação dos jovens e são sempre uma maravilhosa experiência de vida!". Najlepša hvala Boris!Neste fim-de-semana vários clubes e Associações Territoriais desenvolveram acções com crianças nomeadamente o Encontro de Mini Polo promovido pelo Leixões na Piscina Municipal da Senhora da Hora, onde se participaram mais de 100 jovens jogadores de 13 equipas. De igual modo, destaque para o Festival de Inverno promovido pelo FC Porto no qual participaram mais de 300 crianças com vista à divulgação de desportos aquáticos incluindo Polo Aquático. A sul, a ANL promoveu um estágio de observação e capacitação técnica sub_12 e sub_16 com atletas de vários clubes, com destaque para a estreia no Regional da ANL da jovem equipa sub_16 do Oriental orientada por Pedro Vitorino realizando o seu primeiro jogo oficial. De parabéns! A todos, bem como demais clubes e agentes desportivos que têm proactivamente promovido acções de polo aquático para os mais novos aqui fica um sincero elogio e sentido obrigado. Top! Top!Por necessidade de análise estatística aproveitei e fui recolher dados sobre atletas inscritos em Polo Aquático no último Relatório e Contas publicado e relativo ao ano de 2021 (já que o de 2022 ainda não estará pronto…) e, por defeito profissional, deitei o olho para a parte mais financeira do exercício. Tendo exercido funções como presidente de uma associação empresarial e também membro do conselho Fiscal é-me fácil olhar com "outros olhos". Apesar da DBO, enquanto empresa responsável pela auditoria emitir um parecer "Opinião com reservas" a matéria de facto não me parece que tenha qualquer relevância. Aqui e ali senti pontualmente necessidade de perceber o que pode estar por detrás de alguns números, mas sobretudo para compreender detalhes de algumas Demonstrações Financeiras publicadas e a sua lógica. Seja como for diria, no essencial, que o relatório demonstra um pensamento ou visão estratégica que me suscita algumas dúvidas. Dou como exemplo, o resultado do Exercício e o reforço do Total dos Fundos Patrimoniais, acrescido dos valores de Caixa e depósitos bancários a 31 de Dezembro de 2021. Como não gosto de retirar conclusões precipitadas pedi a um auditor uma análise mais detalhada. Em breve conto revisitar o tema.Pontualmente ouço falar de questões de orçamento e orçamentação relativamente a clubes, Associações Territoriais ou mesmo a própria FPN. Nesses diálogos sinto falta de uma base comum de entendimento relativo ao termo orçamento. Para facilitar e de forma simplificada é comum falar-se de 7 tipos de orçamentos aplicados a entidades ou instituições: 1. Orçamento incremental; 2 Orçamento de base zero; 3 Orçamento top-down; 4. Orçamento bottom-up; 5 Orçamento baseado nas atividades; 6 Orçamento contínuo (rolling budgeting) e ainda 7. Beyond budgeting. Agora é só ir ver o significado e aplicar.