Sporting em torneio na África do Sul

A equipa masculina do Sporting Clube de Portugal irá participar no Gauteng Waterpolo Tournament 2023 de 5 a 9 de Abril que se irá disputar em Joanesburgo, África do Sul.Depois de em 2022 o Vitória de Guimarães e Fluvial terem marcado presença neste torneio, desta vez a presença portuguesa será feita através da equipa masculina do Sporting Clube de Portugal. Os números do torneio são expressivos: 14 árbitros, 19 equipas, 33 treinadores, 274 jogadores, 81 jogos, 4600 minutos de jogos.Além de Portugal, através da presença da equipa do Sporting Clube de Portugal, e África do Sul, estarão presentes equipas de Moçambique, Zimbabwe e Reino Unido. Este é já o maior torneio de Africa desta modalidade e um dos maiores do mundo.Gonçalo Abrunhosa, treinador do Sporting: "Esta é uma oportunidade para estes atletas aproveitarem um contacto internacional desta relevância, já que nos esperam 8 jogos em 5 dias contra algumas equipas que irão contar com atletas olímpicos de polo aquático. Estas experiências são essenciais para o desenvolvimento e crescimento da nossa equipa em termos nacionais e internacionais, nomeadamente para a próxima época em relação às competições europeias. A presença da equipa de polo aquático do Sporting clube de Portugal será também uma oportunidade para que a extensa comunidade portuguesa na África do Sul tenha oportunidade de ver atletas do clube a competir ao vivo e confraternizar com a comitiva estreitando as ligações do Clube com a diáspora portuguesa em geral e com os muito adeptos do SCP espalhados pelos quatro cantos do mundo".Para os adeptos do Sporting Clube de Portugal que gostam de Polo Aquático o Torneio irá disponibilizar streaming dos jogos ao vivo bem como uma App que permitirá o acompanhamento livescore dos jogos e de todas as estatísticas relativas às equipas e ao torneio.