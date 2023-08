Última crónica da época

Nos últimos três fins-de-semana realizaram-se os campeonatos nacionais relativos aos escalões de formação sub-14 misto, sub-16 masculino e, por último, a última jornada do nacional sub-18 masculino, naquela que foi a última prova oficial da época desportiva de 2022-23. Crianças e jovens em competição, consoante o modelo de competição (potes de ouro, prata e Bronze em sub-14 e sub-16), tudo a mexer com pais e adeptos a apoiarem entusiasticamente os atletas e a encher as piscinas deste país. Tão bom! Vamos lá rever o que aconteceu!





Onze equipas organizadas em 3 potes disputaram nas piscinas do Fluvial, Guimarães e Recarei em Paredes um total de 15 jogos para alegria de todos. No Pote de Ouro, para atribuição do título, jogaram as equipas do FOCA, Lagoa, Povoense e Fluvial. Com um percurso imaculado, a jovem equipa do Fluvial venceu todos os jogos sagrando-se muito justamente campeã nacional. Parabéns aos atletas, ao treinador Arthur Neves e a toda a estrutura dirigente do Fluvial que de forma inequívoca se assume como o clube líder na formação do polo aquático em Portugal. Top!Para a história, a classificação ficou assim ordenada:1º Fluvial

2º Povoense



3º FOCA



4º Lagoa



5º Vitória Guimarães





6º Sporting7º Aminata8º Cascais9º Paredes10º CAPacense11º AcadémicaSete equipas organizadas em 2 potes disputaram nas piscinas do Fluvial e do Sporting os potes de ouro e prata para atribuição do título nacional. No Pote de Ouro, jogaram as equipas do FOCA, Paredes, Povoense e Fluvial. Grande competitividade, jogos emocionantes, vários candidatos e triunfo justo do Fluvial que assim renovou pela mãos do treinador Miguel Ramalheira o título que tinha conquistado na época passada. Parabéns ao Fluvial e também aos demais clubes que proporcionaram um nacional de sub_16 bem emocionante! Top!Para a história, a classificação ficou assim ordenada:1º Fluvial2º FOCA3º Paredes4º Povoense5º Sporting6º Vitória de Guimarães7º CascaisSeis equipas disputaram em Évora a 2ª e última jornada para a atribuição do título nacional. Com 6 pontos obtidos na jornada anterior, Sporting e Fluvial apresentavam-se com uma vantagem importante. O "jogo da final" acabou por ser o confronto directo entre estas duas equipas, com a vitória a sorrir ao Sporting por um golo de diferença que assim conquistou o título nacional. Parabéns aos atletas e a toda a estrutura do Polo do Sporting com uma conquista inédita nos últimos anos (o último título de formação tinha 11 anos…). Destaque para Nuno Pereira que assim acumula mais um título nacional de formação na época em que se estreia como treinador no Sporting. Top! Top!Para a história, a classificação ficou assim ordenada:1º Sporting2º Fluvial3º Paredes4º Aminata5º CAPacense6º PovoenseA partir de 7 de Agosto, nas piscinas do Jamor, a Seleção Nacional Feminina Sub20 dará início à respectiva concentração (7 a 15 de Agosto) tendo em vista a preparação para o Mundial que irá decorrer em Coimbra. Boa sorte meninas, boa preparação! Top! Top!Final de uma época longa e certamente extenuante para atletas, treinadores e dirigentes. No mundo masculino, os destaque são vários. A inédita campanha europeia do Vitória de Guimarães bem como a renovação do título nacional do Vitória de Guimarães de Vitor Macedo, com um Pedro Sousa imperial nos playoffs! O Fluvial no inicio da época a conquistar a Supertaça e a prometer uma época em grande (o que fez na fase regular e de notável. Destaque para Tiago Paraty que esteve fortíssimo a comandar a equipa. O Paredes fez história conquistando a Taça de Portugal tendo derrotado todos os principais candidatos ao troféu, numa demonstração final de força e empenho notáveis, sob a batuta do maestro Ricardo Teixeira. Sporting a conquistar um justo 3º lugar, com uma equipa nova e que conseguiu alguns triunfos marcantes. No final, acabou por ser a equipa sub_18 dos leões a levar para Alvalade um importante troféu relativo à presente época.Os títulos nacionais de sub_14 e sub_16 alcançados pelo Fluvial são a prova de as decisões passadas sobre a introdução do modelo interdisciplinar é o futuro e o Fluvial está muitos passos à frente de qualquer outro clube no país.No polo feminino, destaque para o pleno da equipa do Benfica que mantém uma hegemonia inédita na história do clube na modalidade e sem rival.Como seria de esperar, muito já se fala e diz sobre reforços e transferências, participações na LEN Challenger Cup, etc, mas tudo isso fica lá mais para a frente…