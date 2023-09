V. Guimarães e Fluvial Portuense encontram-se na 2.ª fase da Challenger Cup

O Vitória de Guimarães e o Fluvial Portuense vão-se defrontar na segunda fase da Challenger Cup masculina, terceira prova de clubes na hierarquia da Liga Europeia de natação, que inclui ainda o Sporting, ditou esta segunda-feira o sorteio.

A formação vimaranense, tetracampeã nacional, e o conjunto do Porto, vice-campeão nacional, integram o Grupo A, a par do Triglav Kranj (Eslovénia), do Kreuzlingen (Suíça) e do APOEL Nicósia (Chipre), com as partidas a realizaram-se entre 19 e 22 de outubro, nas piscinas do Fluvial, no Porto.

Terceiro classificado na edição mais recente do campeonato nacional, o Sporting vai defrontar o Galatasaray (Turquia), o Klub Nováky (Eslováquia) e o Polytechnic WP Club (Grã-Bretanha) no Grupo C, cujos jogos se realizam em Istambul, entre 19 e 22 de outubro.

A segunda fase da Challenger Cup reúne 19 equipas distribuídas por quatro grupos, e as duas primeiras classificadas de cada um deles apuram-se para os quartos de final, que se disputam em 25 de novembro e 09 de dezembro, a duas mãos.

As meias-finais realizam-se a 9 e 23 de março de 2024, enquanto a final da prova, também a duas mãos, está agendada para 6 e 27 de abril de 2024.

Já a fase de grupos feminina da Challenger Cup reúne o tetracampeão nacional Benfica e o vice-campeão Fluvial Portuense entre 15 equipas.

O sorteio hoje realizado na cidade de Netanya, em Israel, colocou a formação encarnada no Grupo B, a par de Hapoel HaYarden (Israel), Izmir Büyüksehir (Turquia), Järfälla (Suécia) e Fezko Strakonice, clube checo que vai ser o anfitrião dos jogos, entre 19 e 22 de outubro.

O Fluvial vai-se deslocar a Sófia, capital da Bulgária, nas mesmas datas, para defrontar o Sirens (Malta), o Estrela Vermelha (Sérvia) e o Otter (Grã-Bretanha) no Grupo C, além dos búlgaros do Lokomotiv Nikola Nanov, a equipa da casa.

As duas primeiras classificadas de cada grupo apuram-se para uma fase final com seis equipas, na qual se vai decidir a vencedora da Challenger Cup, entre 24 e 26 de novembro, em local a designar.