Vitória de Guimarães "puxa" dos galões de campeão

Foi um fim-de-semana muito jogos para todos os gostos e com muita emoção. Destaque para a derrota do Fluvial em masculinos que assim perde a invencibilidade que tinha mantido até esta jornada. Entretanto, em femininos, o Fluvial alcançou a liderança, que reparte com o Benfica. Benfica que, em masculinos derrotou o Sporting B e deu um passo importante para a subida de divisão. Tudo a mexer… Top! Vamos lá recapitular o que aconteceu!Neste fim de-semana realizaram-se 3 jogos, sendo que o maior destaque vai para o Vitória Guimarães Versus Fluvial, as duas equipas que nos últimos anos têm disputado os principais títulos em discussão. Em suma, o grande "Clássico" da actualidade.O Paredes visitou o CNAC, último classificao, tendo triunfado por 4-22 (1-8, 0-4, 2-5, 1-5), num jogo em que tudo ficou logo decidido no primeiro parcial. Destaque para os 7 golos de Xavier Sousa e 5 golos de Ricardo Teixeira, ambos do Paredes.O Vitória de Vitor Macedo recebeu a visita do Fluvial, líder invicto, tendo triunfado por 20-15 (4-4, 6-4, 4-4, 6-3), num jogo bem disputado e equilibrado até ao 4º período. Jogo intenso com 29 exclusões, das quais 18 a favor do Vitória que converteu 7 oportunidades de superioridade (39%), ao contrário do Fluvial que dispôs de 11 superioridades e não aproveitou nenhuma. A nível individual, destaque para os dez golos de Pedro Sousa e 4 golos de Salvador Lopes, ambos do Vitória de Guimarães e 6 golos de Tiago Parati do Fluvial. Com esta derrota, o Fluvial mantém a liderança do campeonato e o Vitória Guimarães encurta a distância face ao Fluvial. Nota de curiosidade. A partida para este jogo, enfrentava-se o melhor ataque da prova versus a melhor defesa. Triunfou a melhor defesa.O CAPacense recebeu a visita do Sporting, tendo sido derrotado por 14-15 (1-4, 5-2, 3-3, 5-6), num jogo bem disputado e intenso em que o Sporting entrou forte mas perdeu a vantagem conseguida no primeiro parcial. Emoção até ao fim, com o "golo da tranquilidade" a chegar a um minuto do fim. Individualmente, destaque para os 6 golos de Luís Moreira do CAPacense e 4 golos de David Dobos e Diogo Santos, ambos do Sporting. Com este resultado, o Sporting terá assegurado de vez o acesso aos playoff para disputado título. Do lado do CAPacense, curiosidade para ausência estratégica de Miguel Mariani da equipa do CAPacense.Neste fim de-semana estava previsto o jogo CAPacense versus Fluvial.Na visita a Paços de Ferreira e diante do CAPacense o Fluvial tinha oportunidade de assegurar a liderança do campeonato (com os mesmos pontos do Benfica) e não desperdiçou a oportunidade de o fazer triunfando por 11-17 (2-2, 2-5, 2-5, 5-5), num jogo bem disputado com 29 exclusões e igual aproveitamento por parte das equipas. Do lado do CAPacense destaque para os 6 golos de Jessica Teixeira e o regresso à competição por parte de Naide Mariani. Do lado do Fluvial, destaque para os 8 golos de Beatriz Pereira.Neste fim de-semana foram realizados 5 jogos, 3 a Norte e 2 a Sul.O Paredes B recebeu a visita do Leixões, tendo triunfado por 13-10 num jogo bem disputado em que o Paredes B, a jogar em casa, não facilitou.O CDUP recebeu a visita do Lousada XXI, tendo triunfado por 17-6 (3-2, 3-1, 4-1, 7-2), num jogo bem disputado em que o CDUP controlou o resultado e o jogo, nomeadamente a partir do intervalo. Com este triunfo, o CDUP cimentou o 4º lugar na zona Norte. Destaque para os 4 golos de Joaquim Sousa do CDUP e 4 golos de Nuno Silva do Lousada XXI.O Fluvial B recebeu a visita do FOCA, tendo triunfado por 15-10 (4-1, 2-4, 6-3, 3-3), num jogo bem disputado em que o Fluvial desde cedo controlou o resultado e o jogo. Com este triunfo, a jovem equipa do Fluvial B mantém a invencibilidade, caso único nos vários campeonatos em curso. Destaque para os 6 golos de João Moreira do Fluvial e 4 golos de João Sousa do FOCA.O Cascais recebeu a visita do Aminata, tendo sido derrotado por 16-19 (3-8, 6-5, 4-3, 3-3), num jogo com muitos golos, bem disputado e intenso em que os jovens do Aminata se distanciaram cedo no marcador, mas o Cascais respondeu e aproximou-se no 4º parcial trazendo alguma emoção e imprevisibilidade ao final do jogo. Destaque para os 5 golos de Paulo Albardeiro e 4 golos de António Pombinho do Aminata e 7 golos de Nuno Marques e 5 golos de Guilherme Correia, ambos do Cascais.O Benfica recebeu em casa emprestada, isto é, na piscina do Sporting, a equipa do Sporting B tendo triunfado por 16-14 (4-6, 4-3, 5-2, 3-3) derrotando o líder invicto da região Sul até este jogo, num jogo bem disputado e intenso que os leões começaram por triunfar no primeiro parcial, mas foram perdendo capacidade de resposta acabando por perder o jogo. Com este triunfo a equipa do Benfica deu um importante passo para poder disputar a subida de divisão. Destaque para os 6 golos dos recente reforço do Benfica, Joan Ramos e 4 golos de João Dias, também do Benfica. Do lado do Sporting, destaque para os 6 golos de Guilherme Albino que foram insuficientes para impedir a primeira derrota da equipa.A época de transferências e inscrição de jogadores termina hoje à meia-noite. Num momento da época importante e com vários títulos em disputa, veremos como os clubes se movimentaram e que oportunidades identificaram. Falta pouco para saber…