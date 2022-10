Volta a competição, volta a emoção!

Iniciaram-se este fim-de-semana os campeonatos absolutos Masculino e Feminino e também a 2ª Divisão Masculina. Jogos competitivos com emoção, algumas piscinas com muito público a assistir, enfim a oportunidade para "matar saudades" de assistir a jogos de polo aquático. Eu aproveitei e vi quatro jogos dfe uma assentada, três deles ao vivo! Top!Este ano competem nesta competição 7 equipas, pelo que em regra uma equipa irá folgar em cada jornada. Na primeira jornada foi o campeão nacional Vitória de Guimarães quem folgou. No lançamento desta primeira jornada a FPN divulgou um dado estatístico interessante relativo à idade média de cada plantel: A média global de idades dos jogadores é de 21.9 anos, sendo o Vitoria de Guimarães a equipa com a média de idades mais alta (24.1 anos) seguida do Paredes com 23.8, CAPacense com 23.2, Fluvial com 22, Sporting com 21, CNAC com 19.9 e o Povoense com a média mais baixa de 19,1 anos. Para a primeira jornada estavam agendados 3 jogos.No primeiro jogo oficial do campeonato o Paredes recebeu e triunfou diante do Sporting por 13-8. Na antevisão do jogo, existia a expectativa de ver como a equipa do Sporting se apresentava com os novos reforços, nomeadamente Luís Abreu e Ruben Santos (ambos provenientes da equipa do Algés) e o reforço húngaro, David Dobos, os quais combinados trazem experiência e competitividade à equipa. Jogo sério e competitivo com o Paredes a distanciar-se no resultado chegando aos 9-2 ao intervalo. Nos dois últimos parciais, o resultado ficou em 2-2 em cada parcial. Antes do intervalo, a equipa do Sporting viu-se privada de Luís Abreu e David Dobos o que não permitiu medir o impacto final destes dois reforços. Ruben Santos destacou-se como o melhor marcador do Sporting com 3 golos. No Paredes, o destaque vai para Xavier Sousa com 4 golos, dois dos quais em situações de superioridade. Comparando com o desfecho da época passada em que o Paredes triunfou por folgados 23-7, os dados estatísticos revelam que este primeiro jogo de 2022 foi disputado com uma competitividade acima da média para inicio da época. No total foram marcadas 25 exclusões (curiosamente o mesmo número que a média total do campeonato passado), sendo que compara com apenas 12 exclusões no mesmo jogo na época transacta. O Sporting apenas converteu um golo em 12 superioridades, revelando uma eficácia de 8% que contrasta com os 37% alcançados na fase regular de 2021/22. Mais próximo do seu "normal" e melhor, o Paredes com 23% de eficácia (3 golos em 13 situações de superioridade) que compara com 34% na fase regular da época passada. Em resumo, triunfo importante para o Paredes, bem ilustrado pelo modo efusivo como foi celebrado pelo seu público.No segundo jogo do campeonato, o CAPacense recebia o Fluvial que vinha moralizado pela conquista da Supertaça. Jogo equilibrado até ao intervalo com vantagem de um golo para o Fluvial. A partir do 3º parcial, o Fluvial conseguiu distanciar-se no resultado e triunfar por 20-10. Destaque para os 4 golos de Ricardo Sousa do CAPacense e também 4 golos de Diogo Pinto e Tiago Parati ambos do Fluvial. 20 exclusões no total, 10 para cada lado. Muito elevada a eficácia de aproveitamento de superioridades do Fluvial (6 golos em 10 superioridades) contrastando com os 10% de eficácia do CAPacense aos quais se juntam duas grandes penalidades não concretizadas.No terceiro e último jogo do campeonato, o Povoense recebeu o primodivisionário CNAC. Entrada forte da equipa de Coimbra que ao intervalo vencia por 2 golos de diferença (5-7), tendo vencido ambos os primeiros parciais. Resposta agressiva e competente do Povoense que fez um terceiro parcial irrepreensível convertendo as duas superioridades que teve a favor bem como a grande penalidade de que dispôs. Deste modo, o Povoense entrou para o último parcial com 5 golos de vantagem gerindo o resultado até ao fim, triunfando por 16-11. Onze exclusões no total, das quais 7 a favor do Povoense que aproveitou para concretizar por quatro vezes (57% de eficácia). Destaque para Tiago Mineiro com 6 golos e Pedro Coentrão com 5 golos, ambos do Povoense. Do lado do CNAC destaque para os 4 golos de Diogo Pina e 4 golos de Gonçalo Pina.No campeonato Feminino, dois jogos, sendo que o primeiro colocou frente-a-frente Benfica versus Fluvial, duas equipas que bem recentemente se tinham encontrado na Supertaça conquistada então pelo Benfica. Início muito competente do Benfica convertendo todas as oportunidades de golo que foi criando e triunfando por 7-2 no final do primeiro parcial. Dificuldades por parte do ataque das atletas do Fluvial com muita dificuldade em acertar na baliza sem ser de "chapéu". Com 5 golos de vantagem e a controlar o resultado, o desfecho do jogo parecia assegurado e eis que a dois minutos do fim do terceiro parcial, o Fluvial reentra no jogo com um golo de Maria Ferreira colocando, no momento, o resultado em 10-8 para o Benfica. Responde o Benfica com 2 golos e reduz o Fluvial com um golo e, assim, à partida para o 4º parcial o resultado estava em 12-9. A 3 minutos do fim, Lídia Rocha do Fluvial reduz para 13-11 e com apenas dois golos de diferença o Benfica responde de imediato com 2 golos de Kaysie Stuba e Maria Mendes colocando a vantagem em 4 golos e "matando" o jogo. No final, vitória por 17-12 para o Benfica num jogo muito bem disputado, com emoção e competição. 25 exclusões, sendo que o Fluvial aproveitou melhor (eficácia de 33% versus 23% do Benfica). Destaque para os 6 golos de Kaysie Stuba, sendo que 4 foram marcados logo no primeiro parcial, isto é, no momento em que o Benfica aproveitou para se distanciar no marcador e não mais ceder essa vantagem.No segundo jogo do campeonato Feminino (nesta jornada o Cascais folgou já que o campeonato é disputado por 5 equipas) o CAPacense visitou o Lousada XXI e triunfou por 29-2 demonstrando um ritmo competitivo fora do alcance da equipa de Lousada. Destaque para os 7 golos de Vanessa Freire e para a estreia de Miguel Mariani como treinador principal da equipa de Paços de Ferreira.Na primeira jornada da segunda divisão Masculina, muitos jogos, tanto a Norte como a Sul. A Norte, o Fluvial triunfou categoricamente na visita ao Leixões por expressivos 1-20. O FOCA recebeu e venceu o Lousada XXI também por expressivos 23-8. O CDUP triunfou na visita à jovem equipa do Povoense B por 14-10. A Sul, os jovens leões do Sporting B receberam a "jovem armada" do Aminata de Évora num encontro bem disputado em que o Sporting B triunfou por 18-9.No primeiro jogo oficial do campeonato, disputado no Sábado, o Benfica que se "estreia" nesta competição, muitos anos depois, recebeu e trinfou diante do Cascais num jogo muito animado em que o Benfica começou a vencer por 3-0 e depois chegou a estar a perder por 3-6. No final, com muitos oportunidades de golo não concretizadas, o Benfica triunfou por 10-7, num jogo em que o Cascais beneficiou de 10 superioridades numéricas e não concretizou qualquer golo. Destaque para os 6 golos de Diogo Marques do Cascais que foram insuficientes para evitar a derrota.O Vitória de Guimarães continua a sua incrível e inédita aventura nas competições internacionais, agora na 2ª fase da Qualificação da Eurocup. Fazendo uma descrição desta experiência, Vitor Macedo, treinador do Vitória de Guimarães: "A participação nas competições europeias são a consequência dos resultados desportivos obtidos e, como tal, não deveria ser uma excepção, mas sim a regra para todos os clubes que obtêm a classificação para as mesmas, a forma da modalidade evoluir a nível nacional, é o trabalho diário assim como, ter os clubes e as seleções nos grandes palcos internacionais, ainda que o diferencial seja alto em alguns casos, a única forma de diminuirmos esse "gap", é estando presentes e sendo o mais competitivos possível. Começámos a nossa jornada europeia deslocando-nos a Toucoing, para jogar a 1ª Qualificação da Champions League, sendo que a competição se desenrolou em Mouscron, cidade Belga que pela proximidade foi a anfitriã, numa Piscina fantástica e com uma organização exemplar. Jogámos com a equipa francesa do Tourcoing, que se reforçou e mudou a equipa técnica com um dos melhores treinadores do mundo no banco, Petar Kovacevic, com grandes ambições quer a nível europeu, quer a nível doméstico, com um orçamento de um milhão de euros, foram primeiros do grupo. A equipa do Panionios com um nível excelente com 3 jogadores da seleção grega, um internacional Georgiano, alguns internacionais Sub-19 pela Grécia e um ex-internacional Grego conhecido por todos, Alexandros Gounas, ficaram em segundo. Os jogos contra estas 2 equipas foram difíceis, mas foram sem dúvida um momento fantástico de aprendizagem. Aquando do sorteio sabíamos que a equipa Dinamarquesa e a Bósnia, apesar do desconhecimento podiam estar ao nosso nível, conseguimos vencer e fazer história no Pólo Aquático Nacional, sendo a primeira equipa portuguesa a vencer 2 jogos nesta fase e consequentemente apurando-nos de forma histórica para a 2ª fase de Qualificação da Champions League. Na 2ª fase, sabíamos que tínhamos uma tarefa hercúlea, jogada na excelente piscina do Club Natació Barcelona. Jogámos com o CN Barcelona de Espanha, o Jadran Herceg Novi do Montenegro, o Oradea da Roménia e o Noisy-le-sec de França. Desde campeões do mundo e da Europa, jogadores olímpicos, melhores marcadores em grandes competições internacionais, conseguimos ser competitivos dado o diferencial e acabámos a competição com a sensação de termos evoluído, fazendo inclusivamente o melhor resultado precisamente contra o 1º classificado do grupo. Nota para a competitividade do grupo em que o Noisy-le-Sec ficou em 1º e as 3 equipas ficaram empatadas com 6 pontos, passando à próxima fase por diferença de golos como 2º classificado os Romenos do Oradea. Caímos desta forma para a 2ª competição de clubes, a Eurocup, e entramos na 2ª Ronda de Qualificação, a qual vamos jogar esta semana em Bucareste, vamos continuar a apanhar equipas altamente profissionais e vamos procurar dar mais um passo na nossa evolução, o nosso grupo conta com os Italianos do Ortigia (no qual joga entre outros o Stefano Tempesti, verdadeira lenda do Polo Aquático Internacional, fazendo esta época 30 épocas que se estreou no Serie A1 de Itália), a equipa da casa do Steua de Bucareste, que na temporada passada jogou a fase de grupos da Liga dos Campeões, o BVSC - Zuglo da Hungria e o VK Valis da Sérvia, sendo que a equipa da casa vem, tal como nós, da 2ª Ronda de Qualificação da Champions League e as restantes superaram a primeira Ronda de Qualificação da Eurocup". Em resumo, boa sorte conquistadores, vamos a isto!A FPN irá realizar dia 29 de Outubro em Vila real a Gala de Natação de 2022 onde serão premiados, após votação neste momento em curso, os destaques individuais dos melhores jogadores, guarda-redes, treinador e árbitro da modalidade de polo aquático. Nos árbitros, estão nomeados Eurico Silva, Luis Alves e Luís Santos. Melhor Guarda-redes feminina, estão nomeadas Angelina Barbosa, Cátia Gaspar e Maria Sampaio. Melhor atleta feminina, estão nomeadas Jessica Teixeira, Madalena Lousa e Maria Machado. Melhor Guarda-redes masculino, estão nomeados Carlos Gomes, João Silva e Tiago Aparício. Melhor atleta masculino estão nomeados Dumitru Sobetchi, Rui Ramos e Tiago Parati. Por fim, para melhor treinador estão nomeados Alfonso Merino, António Machado e Vítor Macedo.Como disse aproveitei este início de campeonatos para ver três jogos ao vivo. Foi uma barrigada! No Sábado fui ver o Benfica versus Fluvial em feminino, Benfica versus Cascais em masculinos e no Domingo Sporting B versus Aminata. Foi bom. Mesmo! No sábado revi o Pedro Sousa e Dumitru que acompanharam a equipa do Fluvial, o António Machado e o Nuno Marques com quem aproveitei para colocar a conversa em dia, as muitas atletas do Benfica, Fluvial e Algés (que aproveitaram para assistir). Tudo na histórica piscina do Algés que teve durante 4 horas a bancada principal quase cheia de adeptos que aproveitaram, como eu, para matar saudades. Lá estavam o ex-capitão do Algés, Cristiano Joaquim, agora com a camisola do Benfica, o Miguel Dias, sempre impecavelmente vestido com uma exótica camisa, O Paulo Lousa na captação de imagens, o treinador do Cascais Miguel Falcão, atento ao jogo feminino antes de ir para o banco dirigir a equipa feminina, etc. Nota para dois momentos muito especiais. A atleta do fluvial Elisabete Matos aproveitou um intervalo para amamentar o respectivo bébé num momento incrivelmente comovedor! E o segundo golo marcado pelo atleta do Benfica Jairo Campos que se virou para a bancada e sinalizou às muitos jovens filhas que o golo lhes era dedicado para felicidade das pequenotas que gritaram "Aquele é o meu pai!". No Domingo aproveitei para matar saudades dos meu amigos doAminata, o pai Jarreta e, claro, o treinador Vasco! Foi mesmo um fim-de-semana top!