Amado da Silva: «Seis Nações estão a ser pressionadas para alargar o número de equipas»

O presidente da Federação Portuguesa de Râguebi, Carlos Amado da Silva, acredita que o alargamento para 24 equipas no próximo Mundial está fechado e que pode vir a beneficiar os Lobos.

"Eu não mando nada, mas a impressão geral é que o alargamento está feito. No corredor já me disseram que os 24 estão conseguidos, mas não me disseram qual era o procedimento seguinte", disse à agência Lusa.

O Mundial de França, que está a decorrer, teve 20 equipas, mas o alargamento pode acontecer já em 2027, no Mundial da Austrália, não se sabendo ainda a fórmula de qualificação.

"Parece que a ideia é os quatro primeiros de cada grupo serem apurados diretamente e depois ficavam oito lugares para os apuramentos regionais. Daí a minha pressão ontem [domingo], e de todos, porque queríamos ganhar, mas era importante fazer um ponto de bónus para ficar à frente da Geórgia, porque o quarto lugar nos poderia dar a presença direta na Austrália. Mas se não for direta, vamos lá estar na mesma, porque vamos à Austrália", assegurou.

Uma não presença no próximo Mundial seria, de acordo com Amado da Silva, "um fracasso completo", depois de todos os elogios recebidos em França pela prestação da seleção portuguesa.

"As Seis Nações também estão a ser pressionadas para alargar um pouco, para entrarmos nós e a Geórgia, e até a Espanha, que é um país com grande potencial e que se vai afirmar", referiu.