Austrália bate Geórgia no primeiro encontro do grupo de Portugal no Mundial

A Austrália venceu este sábado a Geórgia por 35-15, com 25 pontos do defesa Ben Donaldson, no primeiro encontro do Grupo C do Mundial de râguebi França'2023, que inclui Portugal, País de Gales e Fiji.

No Stade de France, em Paris, os 'wallabies' chegaram ao intervalo a vencer por 21-3, com ensaios Jordan Petaia (dois minutos) e Mark Nawaganitawase (nove), mas permitiram aos 'lelos' equilibrar na segunda parte.

Os toques de meta de Donaldson (56, 69), que ainda somou três trFgansformações e outras tantas penalidades, acabaram por manter os australianos sempre seguros, apesar de a Geórgia também ter cruzado a linha através de Luka Ivanishvili (47) e Beka Gogashvili (80).

O segundo encontro do grupo de Portugal no Mundial disputa-se no domingo, entre País de Gales e Fiji, mas a competição teve hoje um dia preenchido, com mais três partidas disputadas no hexágono.

A fechar o dia, a Inglaterra venceu a Argentina por 27-10, em Marselha, num jogo em que o pragmatismo e o pé certeiro de George Ford, se sobrepuseram a um ensaio dos 'pumas', já ao cair do pano, e salvaram a seleção da rosa, que jogou quase todo o encontro em inferioridade numérica.

Tom Curry (três) foi para o 'bunker' e o videoárbitro acabou por decidir que o lance era mesmo para cartão vermelho, mas Ford conseguiu três 'drop goals' e seis penalidades para assegurar a estreia vitoriosa dos ingleses.

Antes, a Irlanda 'cilindrou' a Roménia por 82-8 e brindou o habitual adversário de Portugal no Europe Championship com uma dúzia de ensaios, incluindo dois de Johnny Sexton, que somou 24 pontos, apesar de os 'carvalhos' até terem sido os primeiros a cruzar a linha de meta, por Gabriel Rupanu (três).

No Grupo A, a Itália confirmou o seu favoritismo frente à Namíbia e venceu, sem dificuldade, por 52-8, em Saint-Étienne, um dia após a França ter derrotado a Nova Zelândia, por 27-13, no encontro inaugural desse grupo e da competição.

O Mundial de râguebi disputa-se até 28 de outubro, em França, e conta com a participação da seleção portuguesa pela segunda vez no seu historial.

Portugal defronta o País de Gales (16 de setembro), a Geórgia (23 de setembro), a Austrália (1 de outubro) e as Fiji (8 de outubro).