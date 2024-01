Benfica vence em Monsanto e reforça 2.º lugar na Divisão de Honra

O Benfica venceu ontem por 17-16 na difícil deslocação ao terreno do Direito e reforçou o segundo lugar na fase de apuramento da Divisão de Honra. Os encarnados somam agora 35 pontos, mais cinco do que os advogados, que não conseguiram mais do que ‘salvar’ um ponto de bónus defensivo, apesar de terem chegado ao intervalo a vencer por 13-3.Um ensaio de José Vareta (20’) transformado por Jerónimo Portela, que somou ainda duas penalidades, deu a vantagem à equipa de Monsanto, mas o Benfica iniciou a reação na bola de jogo da primeira parte, com uma penalidade de José Rodrigues, que viria a transformar os ensaios de Diego Caeiro (52’) e Elliot Ryan (60’) na segunda parte, tornando insuficiente uma última penalidade de Portela (66’) para os advogados.Os encarnados continuam, assim, a dois pontos do Belenenses (37, menos um jogo), que venceu por 32-16 na deslocação a Cascais, enquanto a Académica venceu o dérbi beirão, na Lousã, por 30-18. A 10.ª jornada encerra este domingo com o CDUL-São Miguel (16h).